Kayseri'de Erdoğan ve Gül birlikte iftar yaptı

Medya mensuplarının alınmadığı, Talas ilçesi Zincidere mahallesindeki General Vecihi Akın Kışlasındaki iftar yemeğinde şehitler için özellikle de Şırnak Şenoba yakınlarında düşen helikopterde şehit olan 1. Komando Tugayı'nın bir yıl önceki efsana komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın ve silah arkadaşları içinde dualar edildi.

ERDOĞAN, GÜL VE AKAR İFTAR YEMEĞİNDE

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Zincidere 1'inci Komando Tugayı'ndaki iftara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Süleyman Kamçı, çok sayıda milletvekili, kuvvet komutanları ev sahibi olarak Kayseri Büyükşehir Belediye başkanı Mustafa Çelik, Kayseri Garnizon komutanı Hava Plt Tuggeneral Ercan Teke, Şehit yakınları, gaziler, komandolar ve Kayseri protokolünden sınırlı sayıda isimler katıldı.

Kayseri Komando Tugayı'ndaki iftara İstanbul'dan tarifeli uçakla gelen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bir ay önce yitirdiği babası Ahmet Hamdi Gül'ün mezarını ziyaret ettikten sonra geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile birlikte Kayseri'ye özel uçakla geldi.