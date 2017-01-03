03.01.2017 13:04 Kayseri'de Bonzai Operasyonu: 5 Gözaltı

Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 15 gram bonzai ve 7 gram metamfetamin ele geçirilirken 5 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 15 gram bonzai ve 7 gram metamfetamin ele geçirilirken 5 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda İ.A., F.Ç., İ.Ö., N.N.Ö. ve G.D.'nin bulunduğu araçta ve şahısların üzerinde arama yapıldığı öğrenildi. Gözaltına alınan İ.A.'nın evinde yapılan aramalarda 15 gram bonzai ve 7 gram metamfetamin maddesinin ele geçirildiği bildirildi.



Yapılan soruşturmada F.Ç., İ.Ö., N.N.Ö. ve G.D.'nin salıverildiği, İ.A. hakkında ise uyuşturucu madde ticareti yapmaktan işlem yapıldığı kaydedildi.

