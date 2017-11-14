14.11.2017 20:31 'Kayra'dan uyuşturucu tacirlerine darbe

Kars'ta, polisin yaptığı uygulama sırasında bir otomobile saklanmış uyuşturucu narkotik köpek Kayra tarafından bulundu. Uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 15 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kars'ta, polisin yaptığı uygulama sırasında bir otomobile saklanmış uyuşturucu narkotik köpek Kayra tarafından bulundu. Uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 15 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına ve sokakların uyuşturucudan temizlenmesine yönelik yapılan operasyonlar devam ediyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta arama yapıldı. Tepki veren ve kendisini aracın camından içeri atan narkotik köpek Kayra, aracın göğsüne saklanmış esrarı buldu.

Öte yandan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 7 ayrı olayda toplamda 15 kişi 36,16 gram Esrar, 2,64 gram Bonzai ve 1 adet Uyuşturucu kullanımıma yarayan cam aparat, 1 adet kova olarak tabir edilen pet şişe düzeneği, 2 adet ruhsatsız 9 mm tabanca ve 15 mm tabanca fişeği ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan 15 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Konuyla ilgili Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce il genelinde sokak satıcılarına ve sokakların uyuşturucudan temizlenmesine yönelik yaptığımız çalışmalarımız demokratik hukuk kurallarından taviz vermeksizin geçmişte olduğu gibi bundan sonrada büyük bir hassasiyetle ev kararlılıkla devam edecektir" denildi.

(Işık Çapanoğlu /İHA)

