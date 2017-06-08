Kaynaşlı-Abant arası trafiğe kapandı

Anadolu Otoyolu Kaynaşlı Kavşağı ile Abant Kavşağı arasında kalan kısım, yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara istikametine kapandı. Ulaşımın bu bölümü D-100 karayolundan sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu Kaynaşlı Kavşağı ile Abant Kavşağı arasında kalan kısım, yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara istikametine kapandı. Ulaşımın bu bölümü D-100 karayolundan sağlanıyor.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada Anadolu Otoyolu Kaynaşlı Kavşağı ile Abant Kavşağı arasında kalan kısmın yol yapım çalışmaları nedeniyle kapalı olduğu, ulaşımın bu bölümünün D-100 karayolundan sağlanacağı duyuruldu.

Yolun Ankara istikameti ise bugün ekipler tarafından trafiğe kapatıldı. Sürücüler Kaynaşlı gişelerine yönlendirilirken, D-100 karayolunda bu sebeple trafik yoğunluğu oluştu. Ankara istikametine giden sürücüler Bolu Dağını kullanmak zorunda kalırken, "Zor oluyor fakat bunlar yapılması gereken çalışmalar" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı-Abant Kavşağı arası kontrol kesiminde derz yenileme çalışmaları nedeniyle, İstanbul-Ankara istikameti taşıt trafiğine kapatılarak, ulaşım D-100 Karayolundan sağlanacaktır. Bu uygulama 8 Haziran 2017 tarihinden 22 Haziran 2017 tarihine kadar devam edecektir. Yol kapatması yapılan kesimlerde trafik kontrollü olarak verileceğinden, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerekmektedir" denildi.

(Ali Yıldız /İHA)