09.01.2017 16:22 Kaynarca ilçesinde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.



Ülke genelinde etkili olan kar yağışı Sakarya'da da Cuma gecesinden itibaren etkisini gösterdi. iki gündür devam eden yoğun kar yağışı bugünde devam etti. Şehir merkezinin yüksek kesimlerinde 25 santimetreye ulaşan kar kalınlığı Kaynarca ilçesinde 1 metreye kadar ulaştı. Çok sayıda köy ulaşım yolunun kapalı olduğu ilçede, belediye ekipleri de gece boyunca kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapmaya devam ediyor.

