Kaynak'tan hahambaşına özel tebrik

Avrupa'nın en büyük sinagogu olan Edirne Büyük Sinagogu'nda, dünyaca ünlü İsrailli kontrtenor David D'Or konser verdi. Konsere katılan Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, yeniden Türk Musevi Cemaati Hahambaşılığına seçilen İzak Haleva'yı tebrik etti.

Avrupa'nın en büyük sinagogu olan Edirne Büyük Sinagogu'nda, dünyaca ünlü İsrailli kontrtenor David D'Or konser verdi. Konsere katılan Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, yeniden Türk Musevi Cemaati Hahambaşılığına seçilen İzak Haleva'yı tebrik etti.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilen ve 2 yıl önce ibadete açılan Edirne Büyük Sinagogu'nda, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Türk Musevi Cemaati koordinesinde, Vakıflar Haftası nedeniyle dünyaca ünlü kontrtenor David D'Or konser verdi. Repertuarında tanınmış opera eserlerinin yanı sıra, sayısız dini ilahileri de seslendiren D'Or'un konserinin gerek İstanbul'dan gelen misafirlerin gerekse de Edirneli müzikseverlerin beğenisini kazandı.



"HEPİMİZİN ACISI, SEVİNCİ, TASASI BİR"

Konsere öncesi bir konuşma yapan Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, nazik davetlerinden dolayı Türk Musevi Cemaati'ne teşekkür ederek, "Avrupa'nın bu en büyük sinagogunda Musevi kardeşlerimizle, başka dine mensup kardeşlerimizle, Müslüman kardeşlerimizle iki güzel mutluluğu bir arada yaşıyoruz aslında. Bir yandan Yahudi kardeşlerimizin bayramı, kutlu olsun. Ayrıca bugün Türkiye Yahudileri Hahambaşı seçimini başarıyla gerçekleştirdi. Yeniden seçilen hahambaşımız İzak Haleva'ya da başarılı çalışmalar diliyorum, onun içinde hayırlı olsun. İşte zaten biz buyuz, biz hepimiz aynı dahiliyedeyiz. Hepimiz aynı sudan içmişiz. Hepimizin acısı, sevinci, tasası bir ve biz arkamızda millet olarak tek bir millet olarak hep böyle eserler, hep böyle birlikte yaşanmışlıklar bırakmışız" dedi.



ÜNLÜ TARİHÇİ İLBER ORTAYLI DA KONSERİ DİNLEDİ

Konuşmaların ardından dünyaca ünlü İsrailli kontrtenor David D'Or, Edirne Büyük Sinagogu'nda katılımcılara eşsiz bir konser verdi. Konsere, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın yanı sıra Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, Türk Musevi Cemaati Başkanı İshak İbrahimzadeh, Edirne Valisi Günay Özdemir, İsrail İstanbul Başkonsolosu Shai Cohen, Yahudi toplumu üyeleri ve ünlü tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı da katıldı.



2. ABDÜLHAMİT'iN FERMANIYLA YAPILMIŞTI

Maftirimin (Yahudi dini müziği) doğduğu yer olarak da bilinen Büyük Sinagog, 1905'te yaşanan büyük yangında yok olan 13 sinagogun yerine 2. Abdülhamid'in fermanıyla yaptırıldı ve 1907'de ibadete açıldı. Fransız mimar France Depre'nin Viyana Sinagog'u örnek alarak projesini hazırladığı sinagog, 4 yıl yürütülen çalışmalar sonunda Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 5 milyon 750 bin lira harcanarak restore edildi ve 2015 yılında yeniden ibadete açıldı.

(Koray Ustabaşı/İHA)