Kaynak'tan ABD'ye YPG eleştirisi

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, ABD'nin YPG'ye silah vermesine tepki göstererek, 'PKK terör örgütünün Suriye'deki uzantısına bizim müttefikimiz bir devlet bir başka terör örgütüyle savaşsın diye silah veriyor. Biz hep şunu söylüyoruz, bir terör örgütünün çaresi bir başka terör örgütü değildir' dedi.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, ABD'nin YPG'ye silah vermesine tepki göstererek, "PKK terör örgütünün Suriye'deki uzantısına bizim müttefikimiz bir devlet bir başka terör örgütüyle savaşsın diye silah veriyor. Biz hep şunu söylüyoruz, bir terör örgütünün çaresi bir başka terör örgütü değildir" dedi.

AK Parti Tunceli İl Başkanlığı ile Ümraniye Belediyesi tarafından Atatürk Stadı'nda "Gönlümüz Bir Soframız Bir" iftarı düzenlendi. Düzenlenen iftara Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş, Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Kaymak, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, kurum amirleri, partililer ile çok sayıda vatandaş katıldı. İftar programının açılışında konuşan Vali ve Belediye Başkanvekili Osman Kaymak, kentle ilgili bilgilendirme yaptı.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak ise ülkedeki her ferdin inancının kendileri için önemli olduğunu belirtti. "Nasıl ki bir ırka, bir kabileye mensup olmak, Türk, Kürt, Çerkez, Arap asla önemli değilse milletimizin her bir ferdinin inancı da bizim o kadar aziz ve değerlidir" diyen Başbakan Yardımcısı Kaynak, "Çünkü onun mukaddesi, inancı devlet olarak bizim sadece inancını yerine getirmek için ona imkanlar hazırlamak, hoşgörü ortamını sağlamaktan geçer. Kiliseyle, havrayla, camiyle, sinagogla, cemeviyle bütün mabetlerde insanların huzur içinde ibadetlerini yapmalarının ve inançlarının gereğini yapmalarının peşindeyiz" dedi.

ABD'nin YPG'ye silah vermesine tepki gösteren Kaynak, "PKK terör örgütünün Suriye'deki uzantısına bizim müttefikimiz bir devlet bir başka terör örgütüyle savaşsın diye silah veriyor. Biz hep şunu söylüyoruz. Bir terör örgütünün çaresi bir başka terör örgütü değildir. Devletler ancak kendileri gibi meşru devletlerle iş tutabilirler. Devletler eli kanlı terör örgütleriyle iş tutamazlar; onlarla bir masaya oturamazlar" diye konuştu.

Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ataş ise birlik beraberlik mesajı vererek, "Bizi yıllardan beridir Alevi-Sünni ayrımı yapmak suretiyle bizi birbirimize düşürmeye çalıştılar. Muvaffak olamadılar ve olamayacaklar. Biz bu topraklarda can cana yaşayan insanlarız. Kanımız, canımız, toprağımız, bayrağımız, vatanımız bir. Millet olarak topyekun bu kardeşliği muhafaza edebilirsek geleceğe daha emin adımlarla yürüyen bir ülkeyi inşa etmenin gayreti içinde olacağız. Bizim aramıza nifak sokmaya çalışanlara, provokatörlere asla fırsat vermeyeceğiz. Onlar bizi ayırmaya çalıştıkça biz kardeşliğimizi o kadar büyüteceğiz ki hiç kimse kardeşliğimizi bozamasın" dedi.

(Ercan Topaç/İHA)