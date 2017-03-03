Kaynak Holdingde Bylock operasyonu: 4 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü bünyesinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla yürütülen Kaynak Holding soruşturması kapsamında 'Bylock' kullandığı tespit edilen 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartılması üzerine İstanbul merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü bünyesinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla yürütülen Kaynak Holding soruşturması kapsamında 'Bylock' kullandığı tespit edilen 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartılması üzerine İstanbul merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı' tarafından yürütülen Kaynak Holding soruşturmasında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı tespit edilen 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Karar üzerine harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul merkezli 5 kentte operasyon düzenledi.Operasyon kapsamında 6 şüphelinin yurtdışında olduğu belirlenirken, 4 şüpheli ise gözaltına alındı. Polis ekiplerinin 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor

(Tugay Saday / İHA)