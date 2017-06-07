Kaynak Holding'e FETÖ operasyonu: 128 gözaltı kararı

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, Kaynak Holding'e bağlı şirket, vakıf ve derneklerin üst düzey yöneticisi 128 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, Kaynak Holding'e bağlı şirket, vakıf ve derneklerin üst düzey yöneticisi 128 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü FETÖ/PDY bünyesinde faaliyet gösterdiği gerekçesiyle 2 yıl önce kayyum atanan Kaynak Holding'e bağlı şirket, vakıf ve derneklerin üst düzey yöneticilerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Polisin, holding bünyesinde faaliyet gösteren 19 şirket, 1 vakıf ve 1 derneğin eski idarecilerinin de aralarında olduğu 128 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararı kapsamında 7 ilde 103 adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda zanlılardan 39'unun yakaladığı bildirildi.

Söz konusu şüphelilerden 14'ünün aynı örgüt kapsamında önceki soruşturmalardan dolayı tutuklu bulunduğu kaydedilirken, 11 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

Polis, adreslerinde bulunamayan diğer 64 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

(Sadık Kahraman / İHA)