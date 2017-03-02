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Kaymakamın makam aracı ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı
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Kaymakamın makam aracı ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

Malatya'nın Pütürge ilçe Kaymakamı Erkan Savar'ın makam aracı ile bir otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kazada yaralanan Kaymakam Savar'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Malatya'nın Pütürge ilçe Kaymakamı Erkan Savar'ın makam aracı ile bir otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kazada yaralanan Kaymakam Savar'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza, akşam saatlerinde Pütürge karayolu Tepehan yol ayrımında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Malatya merkezden ilçeye giden Pütürge Kaymakamı Erkan Savar'ın makam aracı ile Sincik istikametinden gelen Mehmet Demirhan yönetimindeki 44 FK 713 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil içerisinde bulunan Mehmet Önal ile Derviş Özacar olay yerinde hayatını kaybederken Hacı Demirhan, Mehmet Demirhan, Derviş Akköse ile Kaymakam Erkan Savar, şoförü Ali Akay ile ismi öğrenilemeyen koruması yaralandı.
Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Turgut Özal Tıp Merkezi ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldılar.
Kazaya karışan otomobildekilerin Adıyaman'ın Sincik ilçesinde bir taziyeye geldikleri ve dönüş için Malatya Havaalanına gitmek için yola çıktıkları öğrenildi. Kaza yerinde Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından cenazeler otopsi için morga kaldırıldı.
Kaza haberinin ardından Kaymakam Erkan Savar'ın kaldırıldığı Turgut Özal Tıp Merkezi Acil Servisine gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, doktorlardan bilgi aldı. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çalık, Kaymakam Savar'ın durumunun iyi olduğunu belirterek kazada hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine başsağlığı diledi. Ziyaret sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da telefonla arayarak Kaymakam Savar ile görüştüğünü ifade eden Çalık, kazada 2 kişinin öldüğünü aralarında Kaymakam Savar'ın da bulunduğu 6 kişinde yaralandığını söyledi.
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay da, Turgut Özal Tıp Merkezi'ne Kaymakam Savar ile birlikte toplam 3 yaralının geldiğini belirterek yaralılardan birinin durumun ağır olduğunu ve yoğun bakıma alındığını söyledi. Kaymakam Savar'ın durumunun iyi olduğunu söyleye Kızılay, yaralıların tedavilerinin sürdüğünü kaydetti.
Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat ise Kaymakam Savar'ın bulunduğu makam aracı ile Sincik'ten taziye ziyaretinden gelenlerin içerisinde olduğu otomobilin kafa kafaya çarpıştığını söyledi. Polat kazada 2 vatandaşın olay yerinde öldüğünü de belirterek geri kalan yaralıların hastanelere kaldırıldığını ifade etti.
Öte yandan Vali Mustafa Toprak'ta Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tedavi altına alınan Kaymakam Erkan Savar ile diğer yaralıları ziyaret etti.
(Cahit Özçelik /İHA)

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