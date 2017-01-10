10.01.2017 13:20 Kaymakam Yaman'dan Muhtar Bedri Yaz'a ziyaret

Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Çarşı Mahalle Muhtarı Bedri Yaz'ı ziyaret etti. Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Çarşı Mahalle Muhtarı Bedri Yaz'ı ziyaret etti.



Ziyaretleri kapsamında Bozüyük'ü ve Bozüyük insanını daha iyi tanımaya çalışan Kaymakam Hasan Yaman'a, ilçenin sevilen muhtarı tarafından Bozüyük'ün geçmişi ve tarihi hakkında bilgiler verildi. Karşılıklı sohbetin ardından muhtar Bedri Yaz, Kaymakam Yaman'a ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, teşekkür etti. Ziyaret hatıra fotoğrafı çekinilmesiyle sona erdi.

