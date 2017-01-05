05.01.2017 11:01 Kaymakam Vardar esnafı ziyaret etti

Van'ın Özalp İlçe Kaymakamı ve kayyum Ferhat Vardar, esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Van'ın Özalp İlçe Kaymakamı ve kayyum Ferhat Vardar, esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi.



AK Parti İlçe Başkanı Orhan Yıldırımçakar ile birlikte ilçe esnafını ziyaret eden Kaymakam Vardar, esnafın sorunlarını dinledi. Burada bir açıklamada bulunan Kaymakam Vardar, "İlçe esnafının sorunları dinlemek için yapmış olduğumuz bu ziyaret, hem bizim açımızdan iyi oldu hem de esnafımız bu ziyaretten memnun kaldı. İnşallah bu ziyaretlerimizi sürekli hale getirecek, esnafımızla sık sık birlikte olacağız" dedi.



İlçe esnafı ise Kaymakam Vardar'ın kendilerini ziyaret etmelerinden dolayı mutluluklarını dile getirdiler.

