02.01.2017 18:36 Kaymakam Uzan, kanaat önderleri ile buluştu

Muş Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, ilçedeki kanaat Önderleri, STK temsilcileri ve mahalle muhtarları buluştu. Muş Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, ilçedeki kanaat Önderleri, STK temsilcileri ve mahalle muhtarları buluştu.



Bulanık Öğretmenevinde gerçekleştirilen buluşmaya katılan kanaat önderleri, STK temsilcileri ve muhtarlar, yaşadıkları sorunları, taleplerini ve görüşlerini Kaymakam Uzan'a iletti. Yapılan toplantıdan sonra gazetecilere toplantıyla ilgili değerlendirmede bulunan Kaymakam Uzan verimli bir toplantının gerçekleştiğini belirterek, ilçedeki kanaat önderleriyle her ay düzenli toplantı yapacaklarını belirtti. Kapılarının her zaman halka açık olduğunu, her kesimi dinlemeye hazır olduklarını belirten Kaymakam Uzan, "Ayda bir kanat önderleri, mahalle muhtarları ve sivil toplum örgütleri ile toplantı yaparak toplumun tüm kesimlerini dinlemek istiyoruz. Bildiğiniz gibi İçişleri Bakanlığımızın da bu konuda talepleri vardı ve bugün biz bunu gerçekleştiriyoruz. STK'larımızı, muhtarlarımızı ve kanaat önderlerimizi dinliyoruz ve güvenlik açısından önemli gördüğümüz notlarımızı alıyoruz. Aldığımız bu notların da güvenlikte zaafiyet olmaması adına gerek jandarmamız, gerek emniyetimiz koordineli bir şekilde çalışarak bunları değerlendiriyor."dedi



"Güvenlik dışında başka sorunlar da dile getiriliyor"



Toplantıya katılanların ilçeyle alakalı diğer sorunlarını toplantı vesilesiyle ilettiklerini belirten Kaymakam Uzan, "Bu toplantının böyle bir güzelliği var. Belediyemizin ve kaymakamlığımızın hizmetleri noktasında çeşitli eksiklerimiz olabilir. Toplantıya katılanlar bu eksikleri direk bize iletme fırsatı buluyorlar. Bu toplantılarda istişareyle güzel öneriler ortaya çıkabiliyor bunları da biz not etmiş oluyoruz. Her ay düzenli bir şekilde kanaat önderleriyle toplantı yapacağız. Temel amaç emniyet ve asayişin esenliği, huzuru bu ilçede tesis etmektir. Gayemiz budur. Bundan sonrada kanaat önderleriyle, STK'larımızla, muhtarlarımızla, toplumun değişik kesimleriyle her zaman bir araya geleceğiz. Diyalog ortamını koparmayı istemiyoruz. Vatandaşımıza kapımız her zaman açık olacaktır. Bu toplantılarda vatandaşlarımızla kaide aldığımızı belirtmek istiyorum. STK'larımızı kayda aldığımızı onların görüş ve önerilerini, tekliflerine açık olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bu toplantıda birkaç husus oldu onları da notlarımız aldık. İnşallah dersimize çalışacağız, şehrimizi güzelleştirmek, iyileştirmek adına çalışmalarımızı düzenlemek için ajandamızı tutuyoruz" şeklinde konuştu.



Bundan sonra her ayın ilk Çarşamba günü halk toplantısı düzenleyip, halkla bir araya geleceklerini de belirten Kaymakam Uzan, toplantıya katılan herkese teşekkürlerini iletti.



Ayrıca yapılan toplantıya Bulanık Garnizon Komutanı Jandarma Yüzbaşı Ömer Altaş ve Bulanık Emniyet Müdür Vekili de katıldı.