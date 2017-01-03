03.01.2017 18:01 Kaymakam Uzan'dan jandarmaya ziyaret

Muş'un Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, iadeyi ziyaret turları kapsamında Bulanık İlçe Jandarma Komando Komutanlığını ziyaret etti. Muş'un Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, iadeyi ziyaret turları kapsamında Bulanık İlçe Jandarma Komando Komutanlığını ziyaret etti.



Jandarma Komando Komutanı Yüzbaşı Ömer Altaş tarafından karşılanan Kaymakam Hacı Arslan Uzan, çalışmaları ve ilçenin genel durumu hakkında Yüzbaşı Altaş'tan bilgi aldı. Birimleri tek tek ziyaret eden Kaymakam Uzan, birim komutanlarına başarılar diledi. Jandarmada görev yapan askerlerle de kısa bir sohbet eden Kaymakam Uzan, buradan ayrıldı.

