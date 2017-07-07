Kaymakam saldırısıyla ilgili 26 kişi gözaltına alındı

Siirt'in Baykan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Kocabey'in aracına düzenlenen saldırıya ilişkin 26 kişi gözaltına alındı.

Siirt'in Baykan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Kocabey'in aracına düzenlenen saldırıya ilişkin 26 kişi gözaltına alındı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen soruşturmada güvenlik kuvvetleri tarafından 26 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

(Mehmet Niyazi Deniz /İHA)