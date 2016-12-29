29.12.2016 13:34 Kaymakam Polat, giyim atölyesinde incelemelerde bulundu

Pasinler Kaymakamlığına atanan Harun Ersin Polat, SODES tarafından desteklenen giyim atölyesinde incelemelerde bulundu. Pasinler Kaymakamlığına atanan Harun Ersin Polat, SODES tarafından desteklenen giyim atölyesinde incelemelerde bulundu.



Pasinler Kaymakamı Harun Ersin Polat, Pasinler Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca Kalkınma Bakanlığı 2015 yılı SODES destekleme programı kapsamında yapılan Kadınım Bende Varım Çalışır Kazanırım projesi tarafından açılan giyim atölyesini gezerek atölye ustası İlkay Yaşar'dan bilgi alıp, incelemelerde bulundu.



Kaymakam Polat, "Kalkınma Bakanlığı ve Kaymakamlığımızın destekleriyle kurulan bu atölyenin yöre insanına istihdam oluşturması ve aynı zamanda genç kızlarımıza giyim alanında açılan kurslarla bilgilendirilmelerini sağlaması ilçe insanına iyi bir hizmet sağlamış durumda. İnşallah bu atölyemizi daha iyi noktalara taşımak için elimizden gelen bütün fedakarlığı yapacağız." şeklinde konuştu.

