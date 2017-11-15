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Kaymakam maden ocağı yetkilisini azarladı
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Kaymakam maden ocağı yetkilisini azarladı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, jandarma tarafından daha önce mühürlenen bir kömür madeninin, kömür atıklarını çevreye dökmesi köylüleri ayağa kaldırdı. İzinsiz çalışan ocak iş makineleri ile kapatılırken, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, ocak yetkilisini azarladı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, jandarma tarafından daha önce mühürlenen bir kömür madeninin, kömür atıklarını çevreye dökmesi köylüleri ayağa kaldırdı. İzinsiz çalışan ocak iş makineleri ile kapatılırken, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, ocak yetkilisini azarladı.
İddiaya göre, Tosya ilçesi Büyük Sekiler Köyü sınırları içinde bulunan özel bir işletmeye ait kömür ocağı, ilçe Jandarma ekipleri tarafından kapatılarak mühürlendi. Maden ocağının mühüre rağmen, tekrar açılarak faaliyete geçirildiği ileri sürüldü. Ocaklardan çıkan kömür atıklarının, çevreye döküldüğünü ifade eden köylüler ise duruma tepki göstermek amacıyla ocağa yürümek istedi. Köylülerin tepkisine ise Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin karşılıksız kalmadı. Hemen bölgeye giden Pişkin, köylüler ile görüştü.
Kömür ocaklarının yaklaşık 15 senedir bölgede faaliyet gösterdiğini ifade eden vatandaşlardan Kerim Keleş, "5 senedir ocaklardan çıkan atıklar buraya atılıyor ve çevre kirliliğine yol açıyor. Şu an atıklar oksijen ile temas ettiği için yanmakta, çıkan ağır duman ve koku yüzünden köyümüzde nefes alamıyoruz. Yaşlılarımız ve hastalarımızın yanı sıra, köyümüzde birçok kişi solunum yetmezliği ve baş ağrısı sebebiyle sürekli hastanelik oluyor. Sabah çocuklarımız öksürerek okula gidiyor. Evimizin cam, penceresini açamaz, sokağa çıkamaz hale geldik" dedi.
Köy sakinlerinden İbrahim Çıttır ise, "Biz bu konu ile ilgili gerekli tüm resmi kurumlara, hatta Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığa, köyümüzden 152 kişilik imza toplayarak başvurularımızı yaptık. Artık köy sakinleri olarak yardım bekliyoruz. Yaptığımız şikayetler sonucunda, Jandarma buraya gelerek kömür ocağını mühürledi ama Jandarma gittikten sonra tekrar çalışmalar devam ediyor. Burada ağır koku ve duman var. Çevre Şehircilik Müdürlüğü ekipleri bu atıklar hakkında rapor tutmasına rağmen hala bir netice alamıyoruz" diye konuştu.

KAYMAKAM İLE OCAK YETKİLİSİ TARTIŞTI
Eylemin ardından maden işletmesini incelemeye gelen Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, talimat vererek hemen maden ocağının iş makinesi ile kapatılmasını sağladı. Köylüleri sakinleştirmek için konuşma yapan Kaymakam Deniz Pişkin, maden ocağının yetkilisini azarladı. Deniz Pişkin, maden ocağı sahibinin olay yerinde olmaması üzerine işletme yetkilisi ile görüştü. Pişkin işletme yetkilisine, "Biz burayı mühürledik. Sizin bırakın burada çalışmalara devam etmeyi, sahaya girmeniz bile yasak. Bu atıkları neden buraya atıyorsunuz. Vatandaşları zehirlemeye hakkınız yok" dedi. İşletme yetkilisi ise, "Çalışma yapmıyoruz, kömür çıkartmıyoruz. Bugünde atıkları atacaktık" cevabını verdi. Deniz Pişkin, ocağın iş makineleri ile kapatılması talimatını verince, işletme yetkilisi, "Mühürleyebilirsiniz ama ocak girişlerini yıkamazsınız" dedi. Bunun üzerine Pişkin, "Bir kaymakamın asli görevlerinden birisi kamu sağlığını korumak ve kollamaktır. Benim için hiçbir şey, hiçbir mazeret bunu hoş göremez" dedi.

İŞÇİLER YIKIMA ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI
Kaymakam Deniz Pişkin'in incelemelerinin ardından, ocak ağızları iş makineleri ile yıkıldı. İkinci ocağın yıkımı esnasında ise işletme yetkilisi ile çalışanlar ocak girişinde durarak yıkıma engel olmaya çalıştı. Maden ocağı çavuşu olduğu öğrenilen bir kişi tünele girerek yıkıma engel olmaya çalıştı. Bazı işçiler jandarma ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Köy sakinleri Kaymakam Deniz Pişkin'e teşekkür etti.
(Sedat Ağacıkoğlu/İHA)
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