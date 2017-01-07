07.01.2017 09:32 Kaymakam Kaya'dan Aşçı Çıraklık Kursu'na ziyaret

Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya ve beraberindekiler Halk Eğitim Merkezi'nde açılan ve Aşçı Çıraklık Kursunu ziyaret etti. Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya ve beraberindekiler Halk Eğitim Merkezi'nde açılan ve Aşçı Çıraklık Kursunu ziyaret etti.



Ziyarete, Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin, Lüleburgaz İŞKUR Müdürü Ahmet Selim Keskin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Gürkan Güler katıldı.



Kursların öneminden bahseden Kaymakam Kaya, "Halk Eğitim Merkezi, Lüleburgaz'da birçok alanda kurslar açıyor. Yeter ki talep olsun, yeter ki katılım olsun. Hangi dalda olursa olsun arkadaşlarımız hazırlıklarını yapıyorlar ve kurslar açıyorlar. Kendimizi yetiştirmemiz gerekiyor. Nitelikli insanlara daha çok sahip olmamız lazım. Bu hobisel anlamda bile olsa insanın kendine olan özgüveni artması her anlamda yaşam kalitesini arttırıyor. Dolayısıyla bu kurslar çok önemli. İstihdam kurslarını önemsiyoruz. İŞKUR destekli kurslar açıyoruz. Kursiyerlerde memnunsa bizim memnuniyetimiz daha fazla artıyor" ifadelerini kullandı.



"1 Eylül itibariyle bugüne kadar 385 kurs açtık"



Kurslar hakkında bilgi veren Lüleburgaz Halk Eğitim Merkezi Müdürü İzzet Arslan, "Halk eğitim merkezimiz olarak 1 Eylül itibariyle bu güne kadar 385 kurs açtık. 1 Eylül 2016'dan beri 6 bin 621 şuandaki sayımız. Vatandaşların her türlü kurs talebini modüler olarak açabileceklerimizi açmaya çalışıyoruz. Aralık ayında imzalamış olduğumuz ek ders ücret çizelgesinde 99 kadrosuz usta öğretici, 52 kadrolu başka kurumlardaki öğretmenimiz, 12 de bizim öğretmenimizle istihdam konusunda faydalı olmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

