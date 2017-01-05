Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Kaymakam Çetin, Sağlık Gurup Başkanlığını ziyaret etti
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Kaymakam Çetin, Sağlık Gurup Başkanlığını ziyaret etti

Muş'un Varto Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, Sağlık Grup Başkanı Nazli Aktaş'ı makamında ziyaret ederek sağlık ocağı ile ilgili bilgi aldı.

Muş'un Varto Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, Sağlık Grup Başkanı Nazli Aktaş'ı makamında ziyaret ederek sağlık ocağı ile ilgili bilgi aldı.

Varto Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, ilçe merkezinde bulunan Aile Sağlığı Merkezinde bulunan Sağlık Gurup Başkanlığına bir ziyaret gerçekleştirerek sağlık ocağında çalışanlar ve sağlık ocağının fiziki yapısı ve sorunlarının olup olmadığını tespit etmek üzere incelemelerde bulundu. İncelemelerde bulunan Kaymakam Çetin, Sağlık Gurup Başkanı Nazli Aktaş'tan gerekli bilgileri aldıktan sonra açıklamalardan bulundu.

Kaymakam Çetin, "İlçemizde mevcut bulunan Aile Sağlığı Merkezimize bir ziyaret gerçekleştirdik. Burada çalışanlar hakkında gerekli bilgileri aldık. Sağlık ocağımızda sorunlarının olup olmadığını ve ocağımızın fiziki yapısının nasıl olduğunu, fiziki yapısı ile ilgili yapılması gereken bir işlemin olup olmadığı konusunda gerekli tespitlerimizi yaptık. Gördüğümüz kadarıyla sağlık gurup başkanımızın bize bildirdiği pek fazla sorun olmadığını gördük. Sağlık ocaklarımızda öncelikle hastalarımızın çok ivedi olarak bakılması ve sevk zincirinin takip edilmesi konusunda gerekli bildirimlerimizi bildirdik. Sağlık gurup başkanımızın özellikle yaşlılara ve engellilere sahip çıkması konusunda görüş alış verişinde bulunduk. Sağlık konusunda yapılması planlanan işlerin bir an evvel yapılması içinde gerekli talimatları verdik. Çalışmalarında başarılar dilerim" dedi.

Sağlık Gurup Başkanı Nazli Aktaş ise, "İilçe kaymakamımızın bize yaptığı ziyaretinden dolayı memnun olduk. Sağlık konusundaki talimatları yapacağız. Sağlık ocağımızdaki fiziki koşulları da yerinde inceledi. Ziyaretinden dolayı kendisine teşekkür ederim" dedi.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Bucak'ta sahte para operasyonu
Forum Erzurum'dan Superb Hediye
Çanakkale'de su ürünleri kontrol ve denetleme noktası tamamlandı
Döşemealtı Kadın Futbol Takımı Trabzon yolcusu
BYEGM Amberin Zaman'ın basın kartını iptal etti
İzmit'te ruhsatsız 4 işyeri mühürlendi
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
İstanbul'da lokantayı taradılar: 2 yaralı
İstanbul'da lokantayı taradılar: 2 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sevr uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sevr uyarısı
Irak'tan haber geldi! PYD Kobani'de vuruldu
Irak'tan haber geldi! PYD Kobani'de vuruldu
Meteoroloji uyardı! Soğuk ve yoğun kar yağışı geliyor
Meteoroloji uyardı! Soğuk ve yoğun kar yağışı geliyor
İncirlik Üssü kapatılıyor mu? Bakan açıkladı...
İncirlik Üssü kapatılıyor mu? Bakan açıkladı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa çağrı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa çağrı!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Bucak'ta sahte para operasyonu
Bucak'ta sahte para operasyonu
Forum Erzurum'dan Superb Hediye
Forum Erzurum'dan Superb Hediye
Çanakkale'de su ürünleri kontrol ve denetleme noktası tamamlandı
Çanakkale'de su ürünleri kontrol ve denetleme noktası tamamlandı
Döşemealtı Kadın Futbol Takımı Trabzon yolcusu
Döşemealtı Kadın Futbol Takımı Trabzon yolcusu
BYEGM Amberin Zaman'ın basın kartını iptal etti
BYEGM Amberin Zaman'ın basın kartını iptal etti
İzmit'te ruhsatsız 4 işyeri mühürlendi
İzmit'te ruhsatsız 4 işyeri mühürlendi
Kaymakam Çetin, Sağlık Gurup Başkanlığını ziyaret etti
Kaymakam Çetin, Sağlık Gurup Başkanlığını ziyaret etti
Sarıkamış şehitleri yürüyüşle anılacak
Sarıkamış şehitleri yürüyüşle anılacak
Çarpan'dan İlçe SGK Müdürü Doğan'a ziyaret
Çarpan'dan İlçe SGK Müdürü Doğan'a ziyaret
İl Genel Meclisi Ocak ayı dördüncü birleşimi gerçekleştirildi
İl Genel Meclisi Ocak ayı dördüncü birleşimi gerçekleştirildi
İzmit Belediyesi'nden 177 bin kişiye cenaze yemeği
İzmit Belediyesi'nden 177 bin kişiye cenaze yemeği
Pursaklar'da Eğitim ve Kültür Merkezi tamamlandı
Pursaklar'da Eğitim ve Kültür Merkezi tamamlandı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English