05.01.2017 12:19 Kaymakam Çetin, Sağlık Gurup Başkanlığını ziyaret etti

Muş'un Varto Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, Sağlık Grup Başkanı Nazli Aktaş'ı makamında ziyaret ederek sağlık ocağı ile ilgili bilgi aldı. Muş'un Varto Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, Sağlık Grup Başkanı Nazli Aktaş'ı makamında ziyaret ederek sağlık ocağı ile ilgili bilgi aldı.



Varto Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, ilçe merkezinde bulunan Aile Sağlığı Merkezinde bulunan Sağlık Gurup Başkanlığına bir ziyaret gerçekleştirerek sağlık ocağında çalışanlar ve sağlık ocağının fiziki yapısı ve sorunlarının olup olmadığını tespit etmek üzere incelemelerde bulundu. İncelemelerde bulunan Kaymakam Çetin, Sağlık Gurup Başkanı Nazli Aktaş'tan gerekli bilgileri aldıktan sonra açıklamalardan bulundu.



Kaymakam Çetin, "İlçemizde mevcut bulunan Aile Sağlığı Merkezimize bir ziyaret gerçekleştirdik. Burada çalışanlar hakkında gerekli bilgileri aldık. Sağlık ocağımızda sorunlarının olup olmadığını ve ocağımızın fiziki yapısının nasıl olduğunu, fiziki yapısı ile ilgili yapılması gereken bir işlemin olup olmadığı konusunda gerekli tespitlerimizi yaptık. Gördüğümüz kadarıyla sağlık gurup başkanımızın bize bildirdiği pek fazla sorun olmadığını gördük. Sağlık ocaklarımızda öncelikle hastalarımızın çok ivedi olarak bakılması ve sevk zincirinin takip edilmesi konusunda gerekli bildirimlerimizi bildirdik. Sağlık gurup başkanımızın özellikle yaşlılara ve engellilere sahip çıkması konusunda görüş alış verişinde bulunduk. Sağlık konusunda yapılması planlanan işlerin bir an evvel yapılması içinde gerekli talimatları verdik. Çalışmalarında başarılar dilerim" dedi.



Sağlık Gurup Başkanı Nazli Aktaş ise, "İilçe kaymakamımızın bize yaptığı ziyaretinden dolayı memnun olduk. Sağlık konusundaki talimatları yapacağız. Sağlık ocağımızdaki fiziki koşulları da yerinde inceledi. Ziyaretinden dolayı kendisine teşekkür ederim" dedi.

