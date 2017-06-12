Kayıt dışı çalışan kadınlar istihdama kazandırılıyor

Diyarbakır'da, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen Güvenli Geleceğe Kayıtlı Kadınlar Projesi hayata geçti. İlk etapta 80 kadının eğitim alacağı 170 bin dolar bütçeli projenin sonunda kayıt dışı çalışan kadınlar, meslek sahibi olup kayıt altına alınarak istihdam edilecek.

Diyarbakır'da, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen Güvenli Geleceğe Kayıtlı Kadınlar Projesi hayata geçti. İlk etapta 80 kadının eğitim alacağı 170 bin dolar bütçeli projenin sonunda kayıt dışı çalışan kadınlar, meslek sahibi olup kayıt altına alınarak istihdam edilecek.

Dicle Üniversitesi (DÜ) ve Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayii Destekleme Vakfı (MEKSA) tarafından AB'ye sunulan 170 bin dolar bütçeli Güvenli Geleceğe Kayıtlı Kadınlar Projesi kabul edilerek hayata geçti. Bu kapsamda eğitimler Türkiye'nin en büyük meslek edindirme kampüsünde başladı. Kayıt dışı alanda çalışan 80 kadın, hijyen sanitasyon, ev ve kurum temizliği, hasta ve yaşlı bakımı ve çocuk gelişimi kurslarının bulunduğu eğitimler alarak kayıtlı olarak istihdama katılmaları sağlanacak.



12 AY SÜRECEK PROJEDEN 80 KADIN FAYDALANACAK

Konu ile ilgili İHA muharibine açıklamalarda bulunan DÜ Genel Sekreter Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ufuk Bircan, Güvenli Geleceğe Kayıtlı Kadınlar Projesi'nin DÜ Proje Koordinasyon ve Proje Araştırma Merkezi ile iştirakçı olarak MEKSA Vakfı'nın ortaklaşa yürüttüğü bir Avrupa Birliği projesi olduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından finanse edildiğini söyledi. Yrd. Doç. Dr. Bircan, "Bu projenin temel amacı bölgemizde çalışan her 5 kadından 4'ünün istihdam edilmesi ve bu 5 kadından 4'ünün de sigortalı olarak çalıştırılmasını amaçlıyoruz. Bundan dolayı biz kayıt dışı çalışanları kayıt altına almaya yönelik bir proje gerçekleştirdik. Bu kurslarda 80 kadın eğitim görmekte. Eğitim sonrasında milli eğitim bakanlığı tarafından verilen bir sertifika olacak. Hijyen sanitasyon, çocuk ve yaşlı bakımı konularında bilimsel dersler verilecek. Hijyen, sanitasyon, yaşlı bakımı ve çocuk bakımı konularında Yenişehir Halk Eğitim Merkezi ve MEKSA Vakfı'nın öğretmenleri, DÜ'nün öğretim üyeleri tarafından dersler verilmekte. Bunların işe yerleştirilme olanağı üzerinde de çalışıyoruz. Bunun için de OSB'de 60 işverene teşviklerin kapsamları anlatılacak. Bu projede 80 kadın faydalanıyor, 12 ay sürecek. 12 seminerimizi DÜ bünyesinde üniversite öğrencilerine tanıtım amaçlı yapıyoruz, 24 dersi lise düzeyinde vereceğiz. Bunların da amacı çalışma hayatına başlamadan önce insanların kayıtlı, sigortalı nasıl çalışılır bunlar hakkında ön bilgi vereceğiz. Bütçesi 170 bin dolar olarak belirlendi" dedi.



TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KAMPÜSÜ KAPILARINI KADINLARA AÇTI

Projenin iştirakçisi MEKSA Vakfı Başkanı Sertaç Işık ise, proje kapsamında 3 temel faaliyetin olduğuna değindi. Işık, "Bu faaliyetlerden ilki mesleki eğitimler. Mesleki eğitimlerin yanında ikinci faaliyet bilinçlendirme seminerleri. Bu bilinçlendirme seminerleri DÜ ve meslek liseleri öğrencilerine yönelik yapılacak. Üçüncü faaliyet de OSB ziyaretleri olacak. OSB'deki işletmelere yönelik kayıt dışı istihdam ile ilgili özellikle bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yapılacak, ziyaretler gerçekleştirilecek. Biz de bu proje içindeki mesleki eğitim ayağını Diyarbakır valiliği ile birlikte gerçekleştirdiğimiz mesleki eğitim kampüsünde gerçekleştiriyoruz. Özellikle mesleki eğitim ayağında kayıt dışı alanda çalışan 80 kadın yer alacak. Şu anda bu eğitimler başladı, öğrenci seçme sürecimiz tamamlandı. Kursiyerler motivasyonlarını arttırmak ve geliş gidişlerini rahatlatmak için günlük belirli bir ücret ödeniyor kursiyerlere bu kapsamda da eğitimler devam ediyor. Eğitimlerde hijyen sanitasyon, ev ve kurum temizliği, hasta ve yaşlı bakımı ve çocuk gelişimi kursları olacak" diye konuştu.

(Aydın Yorat /İHA)