Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Kayısıdaki kükürt oranları için devreye girdi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Kayısıdaki kükürt oranları için devreye girdi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya kayısısının izlenebilirliğinin sağlanması ve kükürt oranlarına gelen cezaların kaldırılması için devreye girdi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya kayısısının izlenebilirliğinin sağlanması ve kükürt oranlarına gelen cezaların kaldırılması için devreye girdi.
Bakan Tüfenkci, konuya ilişkin Malatya Kayısı İşletmeleri Derneği (MAKİD) Başkanı Rahmi Semiz ve dernek üyelerini makamında kabul etti. MAKİD Başkanı Rahmi Semiz, üreticiden alınan kayısıların iç pazara sunulmak üzere yıkandığını, ayıklandığını ancak etiketlenip raflara çıkacakken Tarım İl Müdürlüğünün yaptığı denetimlerden onay almadığını, bu nedenle de işletmecilere 16 bin liralık ceza kesildiğini belirtti. Semiz, sadece kayısıdan geçimini sağlayan 40 bin ailenin olduğunu ve kayısının hasat sonrası 'islim damı' denilen özel odalarda kükürtlenerek muhafaza edildiğini belirterek, "Üretici daha sonra kükürtleyip hazırladığı ürününü satışa sunuyor. Karmaşa da pazara çıktıktan sonra başlıyor. Çünkü AB'ye uyum kapsamında kayısıdaki kükürt oranının 2000 parts per million'un (ppm) üzerinde olmaması gerekiyor. Avrupa 2000 ppm'i sınır tutarken, Amerika Birleşik Devletleri'nde bu oran 3000 ppm. Ürün iç pazarda da tıpkı AB ülkeleri gibi 2000 ppm sınırına göre denetimden geçiyor. Yapılan denetimde bu sınırın üzerinde çıkan kayısı için satıştan kaldırılma kararı veriliyor ve işletmeciye 16 bin liralık ceza kesiliyor. Bu ceza da işletmelere çok ağır geliyor. İşletmeciler kükürt oranı nedeniyle iç pazarda iş yapamıyor. Ben bu noktada bir çözüm bekliyorum" ifadelerini kullandı.
Dernek üyelerinin taleplerini dinleyen Bakan Tüfenkci, kayısının tarladan sofraya gelene kadar izlenebilirliğinin sağlanması gerektiğine işaret etti. Uygun kükürtleme yöntemi yapılması için üreticilere eğitim verilebileceğinin altını çizen Bakan Tüfenkci, kükürdün ocakta yakmak yerine gaz olarak kullanılabileceğini ve gaz cihazlarının üreticiye hibe yöntemiyle dağıtabileceğini kaydetti.

"İÇ PAZARI DA GÖZ ARDI EDEMEYİZ"
Konuya ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Hadi Tunç ile telefonda görüşen Bakan Tüfenkci, "Hem üreticimizi hem kayısıyı pazarlayan işletmecilerimizi mağdur etmeden çözüme yönelik adım atıyoruz. Malatya, dünya kuru kayısı üretiminde yaklaşık yüzde 80'lik bir paya sahip. Malatya'nın aşı ekmeği olan kayısının dünyada da hak ettiği yere gelmesi için de var gücümüzle çalışıyoruz. Dış pazarları genişletmeyi düşünürken iç pazarı da göz ardı edemeyiz. Bunun için Malatyalı hemşehrilerimizle bir araya geldik, taleplerini dinledik. İnşallah Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız ile yapmış olduğumuz görüşmelerimiz neticesinde kükürt oranlarına ilişkin üreticilerimizi de, işletmecilerimizi de sevindirecek bir çözüm bulacağız" diye konuştu.
Bakan Tüfenkci'nin telefon görüşmesinin ardından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Hadi Tunç da Malatya Kayısı İşletmeleri Derneğini kabul ederek, dernek üyelerinin taleplerini dinledi. Tunç, konuya ilişkin çözüm arayışında olduklarını belirtti.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Gebelikte şeker yüklemesi tehlikeli mi ?
Ödüller sahiplerini buldu
SGK'dan büyük müjde! O borçlar siliniyor
Kaza sonrası 'pes' dedirten görüntüler
ABD'de Beşiktaş coşkusu
Kovaya koydukları közler az daha öldürüyordu
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Bakan Canikli: O iş bitti S-400'ler alındı!
Bakan Canikli: O iş bitti S-400'ler alındı!
VakıfBank Şampiyonlar Ligi'nde set vermedi
VakıfBank Şampiyonlar Ligi'nde set vermedi
'Biz gardırop Atatürkçüsü değiliz'
'Biz gardırop Atatürkçüsü değiliz'
Rum Bakandan itiraf! 'Kuzey Irak'a silah, Lübnan'a askeri malzeme gönderdik'
Rum Bakandan itiraf! 'Kuzey Irak'a silah, Lübnan'a askeri malzeme gönderdik'
Balık beklerken timsah yakaladı.
Balık beklerken timsah yakaladı.
Naim Süleymanoğlu ameliyat edildi
Naim Süleymanoğlu ameliyat edildi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Gebelikte şeker yüklemesi tehlikeli mi ?
Gebelikte şeker yüklemesi tehlikeli mi ?
Ödüller sahiplerini buldu
Ödüller sahiplerini buldu
SGK'dan büyük müjde! O borçlar siliniyor
SGK'dan büyük müjde! O borçlar siliniyor
Kaza sonrası 'pes' dedirten görüntüler
Kaza sonrası 'pes' dedirten görüntüler
ABD'de Beşiktaş coşkusu
ABD'de Beşiktaş coşkusu
Kovaya koydukları közler az daha öldürüyordu
Kovaya koydukları közler az daha öldürüyordu
Nar ekşisi yapmanın püf noktaları
Nar ekşisi yapmanın püf noktaları
Babasını öldüren kız annesiyle birlikte tutuklandı
Babasını öldüren kız annesiyle birlikte tutuklandı
Kayısıdaki kükürt oranları için devreye girdi
Kayısıdaki kükürt oranları için devreye girdi
Eşini ve kayınpederini öldüren şahıs tutuklandı
Eşini ve kayınpederini öldüren şahıs tutuklandı
Meteoroloji'den yağış uyarısı! Hava sıcaklığı nasıl olacak?
Meteoroloji'den yağış uyarısı! Hava sıcaklığı nasıl olacak?
Time Macron'u ti'ye aldı: Avrupa'nın bir sonraki lideri ama önce...
Time Macron'u ti'ye aldı: Avrupa'nın bir sonraki lideri ama önce...

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English