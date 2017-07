Kayısıda hasat başladı

Dünya kayısı başkenti olarak bilinen Malatya'da kayısı hasadı başladı.

Bu yılki rekoltesi 672 bin 670 ton olarak tahmin edilen ancak özellikle dolu yağışından dolayı zarar gören kayısıda tüm olumsuzluklara rağmen çiftçiler hasada başladı.

Besin değerinin yüksek olmasının yanı sıra aroması ve lezzeti ile de tüm dünyanın ilgisini çeken Malatya kayısısı bin bir türlü emek ve işlemden geçtikten sonra satışa sunulurken, kavurucu sıcağa ve birçok zorluğa katlanan üreticilerin tek derdi ise emeklerinin karşılığını alabilmek.

Battalgazi ilçesine bağlı Köroğlu Mahallesi'nde de geçtiğimiz gün itibariyle kayısı hasadı başladı. Hasatta yapılan işlemler üreticilerin işlerinin ne kadar zor olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Sabahın ilk ışıkları ile beraber tarlaya giden çiftçiler hasada ilk olarak silkeleme işlemi ile başlıyor. Ağacın her iki tarafına serilen çadırlara dökülen kayısı daha sonra toplanıp kasalara dolduruluyor. Kasalarla tarladan taşınan bazı kayısılar toprağa serilirken bazıları da kükürtlü islime konuluyor. Toprağa serilen kayısı yaklaşık 1 hafta kurutulduktan sonra toplanıp çuvallara doldurulurken islime sokulan kayısı da 4 günlük islim işleminin ardından kurutulması için toprağa seriliyor. Burada da yapılan kurutma işleminin ardından kayısının son hali ihracatçılara ve fabrikalara satış için hazır hale geliyor.

Geçirdiği bu uzun yolculuğun ardından meşrubattan sabuna, reçelden parfüme kadar birçok üründe değerlendirilen ve insan hayatının hemen hemen her alanında yerini alan kayısı özellikle son yıllarda üreticisinin yüzünü güldürmezken, üreticiler ise tek geçim kaynakları olan kayısıdan vazgeçemiyor.

Battalgazi ilçesinde yaşayan Yasin Toğaçar isimli üretici, hasat için 25 işçi çalıştırdığını ifade ederek kayısıya yapılan işlemler hakkında bilgi verdi. Yaptıkları işin çoğu zaman karşılığını alamadıklarını aktaran Toğaçar, ihracatçıların kayısıyı üreticilerden düşük fiyata aldığını ancak dışarıya yüksek fiyattan sattığını ileri sürerek hükumetin bu işe el atmasını istedi. İşçilere verilen ücretler hakkında da bilgiler veren Toğaçar, işçilerin alınlarının terinin karşılığını vermeye çalıştıklarını dile getirdi. Yaptıkları işin çok zor olduğunu belirten Toğaçar, hasat mevsiminin de Temmuz ayının sonuna kadar süreceğini aktardı.

Kayısının çok zor bir iş olduğunu ve kavurucu sıcakların da kendilerini olumsuz yönde etkilediğini ifade eden üretici Faruk Toğaçar ise yine de bu işi yapmaya mecbur olduklarını vurguladı. Her sabah 06.00'da işe başladıklarını söyleyen Toğaçar, yapılan işlemleri de anlatarak çoğu zaman yorgunluktan bitap düştüklerini belirtti.

(Barış Türel/İHA)