Kayısıda 672 bin 670 ton rekolte bekleniyor

Dünya kayısı ihracatının önemli bir kısmını karşılayan Malatya'da, bu yılki kayısı rekoltesinin 672 bin 670 ton olacağı tahmin ediliyor.

Dünya kayısı ihracatının önemli bir kısmını karşılayan Malatya'da, bu yılki kayısı rekoltesinin 672 bin 670 ton olacağı tahmin ediliyor.

Türkiye kuru kayısı üretiminin yüzde 90'ını, dünya kuru kayısı üretiminin ise yüzde 70'ine yakınının üretildiği Malatya'da bu yılki tahmini kayısı rekolte hedefi açıklandı. Konuyla ilgili bilgi veren Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Tahir Macit; Malatya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Malatya Kayısı Araştırma İstasyon Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Kayısı Araştırma ve Geliştirme Vakfı ile Ziraat Odası temsilcilerinden oluşan bir heyetin bu yıl da yaptığı çalışmalar neticesinde tahmini kayısı rekoltesini belirlediğini söyledi. 7 milyon 678 bin 300 adet kayısı ağacının bulunduğu Malatya'da bu yılki kayısı rekoltesinin 672 bin 670 ton olacağının tahmin edildiğini belirten Macit, "Rekoltenin 49 bin 830 tonunun yaş olarak tüketileceği, kayısının geriye kalan 622 bin 840 tonunun da kurutmalığa ayrılacağı tahmin ediliyor" ifadelerini kullandı.

Macit, yapılan çalışmala ile kentte kayısının yoğun olduğu ova bölgelerinde meyve tutumunun iyi olduğunu, rakımı yüksek kesimlerde ise meyve tutumunun seyrek görüldüğünü dile getirerek, Mayıs ayı içerisinde yağan doludan dolayı kayısıda kalite kaybı yaşandığını ve çağla döneminde havanın çoğunlukla yağmurlu ve serin geçmesinden dolayı da meyvelerde çil hastalığı olduğunu söyledi.

