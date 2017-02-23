Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Kayıp parmak mahkemeye taşınıyor: Ya yedi ya da...
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Kayıp parmak mahkemeye taşınıyor: Ya yedi ya da...

Antalya'da akraba olan iki komşu arasında çıkan kavgada, ısırılarak kopan parmak mahkemeye taşınıyor. Kaybolan parmağın sahibi kadın, 'Ben engellemeye çalışırken, yüzünde kan olduğunu gördüm. Bir de parmağıma baktım, benim parmak yok. Parmağımı yedi mi yuttu mu, attı mı bilmiyorum' dedi.

Antalya'da akraba olan iki komşu arasında çıkan kavgada, ısırılarak kopan parmak mahkemeye taşınıyor. Kaybolan parmağın sahibi kadın, "Ben engellemeye çalışırken, yüzünde kan olduğunu gördüm. Bir de parmağıma baktım, benim parmak yok. Parmağımı yedi mi yuttu mu, attı mı bilmiyorum" dedi.
Antalya'nın Kepez ilçesi Gaziler Mahallesi'nde tarım ve kaynak işiyle uğraşan Demirel ailesinin çıkardığı gürültü sebebiyle akrabaları ile aralarında tartışma çıktı. İddiaya göre, yolda yürüyen Kamile Demirel'in yeğeni Ramazan Altun'a, halasının gelini Ayşe A. saldırmaya başladı. Bunun üzerine Kamile Demirel, Ayşe A.'yı omzundan tutarak uzaklaştırmak istedi. İddiaya göre, tam bu sırada Ayşe A., Demirel'in serçe parmağını ısırarak kopardı.

"YA YEDİ YA DA YUTTU"
Olay aynını anlatan Kamile Demirel, "İkindi namazını kıldım, çay içmeye gidiyordum. Şuraya geldim bir baktım yeğenimle kapışmışlar. Yüzünü tırmalamaya uğraşırken baktım onu ısırmaya çalışıyor. Ben de onu engellemeye çalışırken, yüzünde kan olduğunu gördüm. Bir de parmağıma baktım, benim parmak yok. Parmağımı yedi mi yuttu mu, attı mı bilmiyorum" dedi.

"PARMAĞI MAHKEMEDE İSTEYECEĞİM"
Olayı mahkemeye taşıdıklarını ifade eden Kamile Demirel'in eşi Zafer Demirel ise, eşinin kopan parmağıyla ilgili, "Bunu yapan insan olamaz. Normal ısırır, herhangi bir şekilde çizilir fakat kemikle beraber uzvun bir kısmını koparması bunu gösteriyor" dedi. Demirel, eşinin kopan parmağını ise mahkemede isteyeceğini de sözlerine ekledi.
Öte yandan kavgaya karışan Ayşe A. ise olayla ilgili konuşmak istemediğini söyledi.
(Suat Metin - Harun Erdoğdu/İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Tarihi surlarda kaçak kazı yapan şahıs yakalandı
'Hayal ettiğim Bursaspor bu değil'
Milliler son dakika golüyle güldü
Gaziantepspor maçı hazırlıkları başladı
TSK ve ÖSO El Bab'ı ele geçirdi
Genelkurmay Başkanı Akar'ı kabul etti
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Berat Albayrak: Sabah 9 akşam 5 dönemi bitti
Berat Albayrak: Sabah 9 akşam 5 dönemi bitti
Ve Meclis'ten geçti! İndirim geliyor
Ve Meclis'ten geçti! İndirim geliyor
Ünlü iş adamının oğlu hayatını kaybetti ölüm nedeni ne?
Ünlü iş adamının oğlu hayatını kaybetti ölüm nedeni ne?
Bakan Işık açıkladı! Türkiye'de resmen bir dönem kapandı
Bakan Işık açıkladı! Türkiye'de resmen bir dönem kapandı
3 referandum anket sonucu Başbakan'ın masasında!
3 referandum anket sonucu Başbakan'ın masasında!
Fenerbahçe Krasnodar maçı geniş özeti
Fenerbahçe Krasnodar maçı geniş özeti
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Tarihi surlarda kaçak kazı yapan şahıs yakalandı
Tarihi surlarda kaçak kazı yapan şahıs yakalandı
'Hayal ettiğim Bursaspor bu değil'
'Hayal ettiğim Bursaspor bu değil'
Milliler son dakika golüyle güldü
Milliler son dakika golüyle güldü
Gaziantepspor maçı hazırlıkları başladı
Gaziantepspor maçı hazırlıkları başladı
TSK ve ÖSO El Bab'ı ele geçirdi
TSK ve ÖSO El Bab'ı ele geçirdi
Genelkurmay Başkanı Akar'ı kabul etti
Genelkurmay Başkanı Akar'ı kabul etti
Bakan Işık'tan El Bab açıklaması
Bakan Işık'tan El Bab açıklaması
Kayıp parmak mahkemeye taşınıyor: Ya yedi ya da...
Kayıp parmak mahkemeye taşınıyor: Ya yedi ya da...
Hamsi fiyatları rekor kırdı
Hamsi fiyatları rekor kırdı
Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Adamlarını derle topla !
Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Adamlarını derle topla !
Aliyev, Bakan Çelik'i kabul etti
Aliyev, Bakan Çelik'i kabul etti
Pakistan Başbakanı Şerif TBMM'de
Pakistan Başbakanı Şerif TBMM'de

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English