Kayıp köpeği için ağladı: Allah benim ömrümü ona versin

Adana'da emekli Bayram Ali Yüksel, 1,5 aydır kayıp olan'Raki' isimli Sibirya kurdu cinsi köpeğini bulana bin lira ödül verecek. Yüksel, 'Allah benim ömrümü ona versin' dedi.

Adana'da emekli Bayram Ali Yüksel, 1,5 aydır kayıp olan"Raki" isimli Sibirya kurdu cinsi köpeğini bulana bin lira ödül verecek. Yüksel, "Allah benim ömrümü ona versin" dedi.

Çukurova ilçesi, 100. Yıl Mahallesi'nde oturan 3 çocuk babası Bayram Ali Yüksel (58) eşi Emine Yüksel (52) ile birlikte 9 yıl önce 20 günlükken Sibirya kurdu cinsi bir köpek aldı. Köpeğe "Raki" ismini veren Yüksel, onu biberonla besleyip yazın Adana sıcağında 24 saat klima çalıştırarak büyüttü.



BÜTÜN ZAMANINI RAKİ İLE GEÇİRDİ

Yüksel, çalıştığı bankadan emekli olduktan sonra bütün zamanını "Raki" ile geçirmeye başladı. Ancak 23 Aralık 2016 saat 23.00 sıralarında dışarı çıkan Raki bir daha eve dönmedi. Bunun üzerine Yüksel her yerde Raki'yi aradı ancak bulamadı. Polise başvurdu, mahalledeki bir çok yere köpeğinin kayıp olduğunu belirtir ilan astı aradan 1 aydan fazla zaman geçmesine rağmen bir türlü köpeğini bulamadı.



"OĞULLARIMDAN ÇOK SEVİYORUM"

Aradan 1 aydan fazla zaman geçmesine rağmen köpeğini bulamamanın üzüntüsünü yaşayan Yüksel, "Benim 3 oğlum var, onlardan daha fazla seviyorum köpeğimi. O benim her şeyimdi. Benim en büyük dostumdu. Allah benim ömrümü ona versin. Ona bir şey olmasın. Köpeğimi çok seviyorum. Köpeğim kaybolduğundan bu yana hiç uyumuyorum. 23 Aralık'tan beri gün gün, saat saat onun olmadığı anları sayıyorum. Benim köpeğim kaçırıldı. Yoksa mutlaka evine geri dönerdi" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Bayram Ali Yüksel, köpeğinin bulunamaması halinde hayatının biteceğini, köpeğini getirene bin lira ödül vereceğini söyledi.

(Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya / İHA)