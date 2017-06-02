Kayıp kızlar, polise ihbar edilen evde bulundu

Gaziantep'te bir hafta önce evlerinden ayrılan iki kız çocuğu rehin tutuldukları iddia edilen evden polislerce kurtarıldı.

Gaziantep'te bir hafta önce evlerinden ayrılan iki kız çocuğu rehin tutuldukları iddia edilen evden polislerce kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinden Şahinbey ilçesi, Öğretmenevleri Mahallesi, Kahramanlar Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, N.A. (14) ve M.S. (15) isimli iki kız çocuğu, arkadaşlarıyla buluşmak üzere evlerinden ayrıldı. Daha sonra evlerine geri dönmeyen kızların aileleri polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri kayıp arkadaşların bulunması için çalışma başlatıldı. Evden gelen sesler üzerine polis ihbarı değerlendirerek olay yerine giden ekipler, kapıyı açarak içeride bulunan N.A. (14) ve M.S. (15) isimli kızları buldu. Kız çocukları ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kızların kaçırılarak rehin alındığı iddiasını da araştırıyor.

(Orhan Erkılıç/İHA)