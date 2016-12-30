30.12.2016 21:18 Kayıp kızın patronu tutuklandı

Samsun'da 'işe gidiyorum' diyerek evden çıkıp 8 gün sonra patronunun evinde bulunan genç kızın polise verdiği ifadenin ardından gözaltına alınan patronu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Samsun'da "işe gidiyorum" diyerek evden çıkıp 8 gün sonra patronunun evinde bulunan genç kızın polise verdiği ifadenin ardından gözaltına alınan patronu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşayan, lise birinci sınıfta kalan ve devamsızlıktan okuldan atıldığı öğrenilen M.K.(16) adlı kız, inşaat malzemeleri sattığı iddia edilen bir yerde sekreter olarak çalışmaya başlamış, 20 Aralık Salı günü sabahı "şe gidiyorum" diyerek evden çıktıktan sonra kayıplara karışmıştı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri kayıp olan M.K.'yi patronu S.Ç.'nin (37) Kalkancı Mahalllesi'ndeki evinde bulmuş, S.Ç., polis tarafından "küçük yaşta kızı alı koymak" suçundan gözaltına alınmış ve savcı tarafından serbest bırakılmıştı.



M.K. ilk ifadesinde patronunun evinde kendi rızasıyla bir gün kaldığını belirterek, kendisine bir şey yapmadığını ve şikayetçi olmadığını söylemişti.



S.Ç. ise yanında çalışan kızın kalabilmek için kendisinden izin istediğini ve bir gün evinde kaldığını ileri sürerek, zorla alıkoyma suçlamalarını kabul etmemişti.



Polise yeniden ifade verip, patronu S.Ç.'nin kendisini tehdit ettiği için polise yalan ifade verdiğini ileri süren M.K., patronunun kendisine silah çekip tehdit ederek alıkoyduğunu ve kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti.



Önceki gün savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakılan S.Ç., dün Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yeniden gözaltına alındı. S.Ç'nin evinde yapılan aramada kurusıkı tabanca ele geçti. S.Ç., savcının talimatı doğrultusunda Emniyet Müdürlüğü Ahlak Bürosu'na teslim edildi. Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen S.Ç., savcı tarafından yeniden ifadesi alındıktan sonra bu kez tutuklanması için nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren ve hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen S.Ç., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

