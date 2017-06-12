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Kayıp kadın foseptik çukurunda ölü bulundu
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Kayıp kadın foseptik çukurunda ölü bulundu

Samsun'un Bafra ilçesinde kayıp olan zihinsel engelli kadın foseptik çukurunda ölü bulundu.

Samsun'un Bafra ilçesinde kayıp olan zihinsel engelli kadın foseptik çukurunda ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Doğanca Mahallesi'nde ikamet eden yüzde 90 zihinsel özürlü 40 yaşındaki Kurthanım Aktaş'ı dün yakınları jandarmaya kayıp olarak bildirdi. Kayıp kadınla ilgili İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Tim ekipleri arama çalışması başlattı. Kayıp kadın Kurthanım Aktaş, vatandaşlar tarafından evlerinin ilerisinde bulunan H.Ç.'ye ait evin arka bahçesindeki foseptik çukurunda ölü olarak bulundu.
Olay yerine gelen jandarma ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
(Ahmet Şükrü Uluçay /İHA)

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