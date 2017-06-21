Kayıp gencin cesedi bulundu

Balıkesir'in Gönen ilçesinde ailesinin kayıp olarak aradığı genç, çay kenarında ölü bulundu.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde ailesinin kayıp olarak aradığı genç, çay kenarında ölü bulundu.

Gönen Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan ve 4 gündür kendisinden haber alınamayan 18 yaşındaki Dinçer Avcı, çay kenarında ölü bulundu. Ailesinin emniyete kayıp ihbarında da bulunduğu gencin, Gönen Köprüsü'nün 50 metre ilerisinde kıyıya vurmuş cesedi bulundu.

Tanınmaz haldeki erkek cesedinin 18 yaşındaki Dinçer Avcı'ya ait olduğu öğrenildi. Avcı'nın kimlik teşhisini ise ağabeyi yaptı. Gönen Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, Dinçer Avcı'nın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

