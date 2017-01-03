03.01.2017 13:18 Kayıp gencin cesedi bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde pazartesi gününden bu yana kayıp olan gencin cesedi bulundu. Gencin intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Antalya'nın Manavgat ilçesinde pazartesi gününden bu yana kayıp olan gencin cesedi bulundu. Gencin intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.



Edinilen bilgiye göre pazartesi günü 00.30 sıralarında ortadan kaybolan ve 24 saat boyunca kendisinden haber alınamayan Elturan C. (25) isimli gencin cansız bedeni ağabeyinin hurdacılık yaptığı Organize Sanayi Sitesinde iş yerinin karşısındaki boş arazide bulundu.



Niğde'de yaşadığı bildirilen Elturan C.'nin yaklaşık 2 ay önce Manavgat'a ağabeyinin yanına geldiği ve 2 aydır ağabeyinin iş yerinde yardım ettiği öğrenildi. Bir süredir psikolojik problemler yaşadığı iddia edilen gencin cansız bedenini ağabeyi buldu.



Olay yerine gelen emniyet güçlerinin yaptığı incelemelerde tüfekle vurulmak suretiyle öldüğü belirlenen Elturan C.'nin yakınında yağmursuyu içerisinde ayakkabıları, av tüfeği ve av tüfeğine ait fişek bulundu.



Elturan C.'nin cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

