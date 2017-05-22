Kayıp dağcı ölü olarak bulundu

Niğde'de Demirkazık Dağı'na çıkan ve dün gece saat 22.00'den itibaren kendisinde haber alınamayan 56 yaşındaki Serdar Ayrılmaz, ölü olarak bulundu.
Niğde'de Demirkazık Dağı'na çıkan ve dün gece saat 22.00'den itibaren kendisinde haber alınamayan 56 yaşındaki Serdar Ayrılmaz, ölü olarak bulundu. Niğde'deki Aladağlar bölgesindeki Demirkazık Dağı'na çıkan 56 yaşındaki profesyonel dağcı Serdar Ayrılmaz'dan dün gece saat 22.00'den itibaren haber alınamayınca, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri tarafından arama kurtarma çalışması başlatılmıştı. Ayrılmaz'ın cep telefonundan alınan sinyalin olduğu bölgede yoğunlaşan arama kurtarma çalışmalarına askeri helikopter de katıldı. Yaklaşık 15 saat süren arama kurtarma çalışmaları sonrasında ekiplerin Serdar Ayrılmaz'a ulaştığı ve hayatını kaybettiği belirlendi.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.