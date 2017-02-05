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Kayıp balıkçının kıyafetleri bulundu
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Kayıp balıkçının kıyafetleri bulundu

İstanbul Fatih'te geçtiğimiz perşembe günü denize açılan ve 4 gündür kendisinden haber alınamayan balıkçı Recep Çelik'e ait kıyafetler bulundu.

İstanbul Fatih'te geçtiğimiz perşembe günü denize açılan ve 4 gündür kendisinden haber alınamayan balıkçı Recep Çelik'e ait kıyafetler bulundu.
Fatih Ahırkapı Su Ürünleri Kooperatifine bağlı balıkçı barınağından geçtiğimiz Perşembe günü saat 07.40 sıralarında teknesiyle avlanmak için denize açılan 56 yaşındaki 30 yıllık balıkçı Recep Çelik sırra kadem bastı. Barınaktan 34 D 3095 plakalı "F. Feridun" isimli teknesiyle denize açılan ve Haydarpaşa açıklarında avlandıktan sonra kaybolan Çelik'ten bir daha haber alınamadı. Çelik'in kaybolmasının üzerinden 4 gün geçmesine rağmen Çelik'in denizde aramasına devam ediliyor. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler ile Genç Denizciler ve Dayanışma Derneği (GEDDAD) arama ve kurtarma ekiplerinin arama çalışmalarında ise denizde bulunan ve Çelik'e ait olduğu düşünülen kıyafetler Çelik'in ailesini heyecanlandırdı. Çelik'in yakınlarının incelemesi sonucu denizde bulunan kıyafetlerin Recep Çelik'e ait olmadığı belirlendi. Çelik'in aile yakınlarının umutlu bekleyişi devam ediyor.
Deniz Arama Kurtarma Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Umur Zamanoğlu, "Balıkçı Recep Çelik'in arama çalışmalarına devam ediyoruz, Sahil Güvenlik Komutanlığı komutası altında. Bugün ilgili konuyla alakalı olabileceğini düşündüğümüz birtakım enkaz buluntularını buldu görevdeki botlarımız. Şu anda birtakım tekne enkazlarına ulaştık. Tabi bu enkazlar tekneye ait mi? Değil mi? Bu Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılacak soruşturmaya bağlı, aile bireylerinin teşhislerine bağlı" diye konuştu.

"BİZE GÖRE ARAMALAR YAVAŞ İLERLİYOR"
Perşembe sabahından beri ağabeyinin kayıp olduğunu belirten balıkçı Recep Çelik'in kardeşi Selim Çelik ise, "Saat 07.45 gibi limandan çıkıyor, Kadıköy tarafına doğru. Ondan sonra kendisinden bir daha haber alamadık. Aramalar devam ediyor. Aramalar bize göre yavaş ilerliyor. Denizde bulunan kıyafetleri de inceledik. O kıyafetler ağabeyimle alakalı değil. Umutla bekliyoruz. İnşallah yakın zamanda hayırlı bir haber gelir. Bu konuda yetkililerden yardım istiyoruz. Aramaların daha çok sıklaştırılmasını istiyoruz" dedi.
(Emrah Kuş / İHA)
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