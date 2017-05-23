Kayıp Apollon Tapınağı aranıyor

Dünya'da 2014 yılının en önemli 10 keşfi arasında gösterilen İznik Gölü içindeki Bazilika'nın kayıp Apollon Tapınağı kalıntılarının üzerine inşa edilmiş olabileceği yönünde araştırmalar devam ediyor.

Dünya'da 2014 yılının en önemli 10 keşfi arasında gösterilen İznik Gölü içindeki Bazilika'nın kayıp Apollon Tapınağı kalıntılarının üzerine inşa edilmiş olabileceği yönünde araştırmalar devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Müsteşar Yardımcısı Mahmut Kocameşe, İznik'teki mevcut tarihi eserleri ve çalışmaları yerinde inceledi. Kaymakam Ali Hamza Pehlivan ve Beledide Başkanı Osman Sargın ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyen Kocameşe, Haziran 2012'de restorasyona alınan ve 5 yıldır ziyaretçilere kapalı olan İznik Müzesi'nin 2017 yılı sonuna kadar teşhir ve tanziminin bitirilerek yeniden ziyarete açılacağını müjdeledi.



"TARİHİ KİLİSE, APOLLON TAPINAĞI KALINTILARI ÜZERİNE İNŞAA EDİLMİŞ OLABİLİR"

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2014 yılında havadan yapılan fotoğraf çekimleri sırasında İznik Gölü'nün 20 metre açığında 1600 yıl önce Aziz Neophytos'un adına inşa edilen Bazilikanın keşfinde yeni bir gelişmede gündeme geldi. Bazilika'nın bulunduğu alanda incelemede bulunan Kocameşe, Uludağ Üniversitesinin üzerinde bilimsel çalışma yaptığı tarihi kilisenin, kayıp Apollon Tapınağı kalıntılarının üzerine inşa edilmiş olabileceğini öne sürdü. Yetkililer ise araştırmaların devam ettiğini dile getirdi.

Öte yandan Bazilika'nın İznik Ayasofya Camii mimarisi ile aynı oyduğu sadece 10 metre daha uzun olduğu belirtildi.

Mahmut Kocameşe daha sonra sırasıyla İznik Müzesi, Ayasofya, Lefke Kapı, Roma Tiyatrosu, Bazilika ve Çini Vakfı'nı gezdi. Öte yandan Lefke Kapı' tarafından surların üzerindeki binalar ile ilgili bilgi veren Kaymakam Ali Hamza Pehlivan, mevcut binalar için komisyon kurulduğunu, tapusu olanlar ile işgal durumu olan binaların envanter çalışması yapıldığını ve zaman içerisinde kamulaştırılacağını söyledi.

Kültür varlıklarının İznik'teki çokluğuna dikkat çeken Pehlivan ve Sargın, Tarihi Yeşil Camii ve Şeyh Kudbeddin Camii ortasında yükselen mevcut İznik Müzesi'nin Çini müzesi, Yenişehir Kapı mevkiinde Vakıflara ait olan 7 bin 365 metre kare alana sahip arazinin de Arkeoloji Müzesi olması yönünde çalışmaların olduğunu söyledi.

(Halis Ataş / İHA)