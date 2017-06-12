Kayıp adamın cesedi metruk evde bulundu

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde bir süredir kayıp olarak aranan Nizamettin Kürcan, metruk bir evde ölü olarak bulundu.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde bir süredir kayıp olarak aranan Nizamettin Kürcan, metruk bir evde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Bigadiç'in Çavuş Mahallesi'nde yaşayan ve ailesi tarafından kayıp olarak aranılan Nizamettin Kürcan (51) metruk bir binada ölü bulundu. Aslen Sındırgı'da ikamet eden ve akli dengesinin bozuk olduğu bildirilen Nizamettin Kürcan'ın 3 gün önce yaşadığı evden ayrıldığı ve ailesi tarafından arandığı öğrenildi. Kürcan'ın cansız bedeni Bigadiç Çavuş Mahallesi Bor Caddesi üzerinde bulunan metruk bir evde bulundu.

Metruk evde polis ekipleri incelemelerde bulunurken, şahsın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

(Hüseyin Tokmak/İHA )