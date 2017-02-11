11.02.2017 09:55 Kayıp 2 kişinin teröristlerce öldürüldüğü tespit edildi

Tunceli'de 5 aydan bu yana kayıp olan 2 vatandaşın PKK'lı teröristler tarafından öldürüldüğü tespit edildi. Tunceli'de 5 aydan bu yana kayıp olan 2 vatandaşın PKK'lı teröristler tarafından öldürüldüğü tespit edildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "09 Eylül 2016 günü Hozat ilçemiz kırsalında terör örgütü mensuplarınca yola döşenen yüksek miktarda EYP düzeneği sivil bir aracın geçişi esnasında patlatılmış, olay yerinde parçalanmış halde bulunan araçta orman kesimi işiyle iştigal eden 3 özel müteşebbisin bulunduğu ve şahıslardan 1'inin olay yerinde öldüğü tespit edilmişti. Devam eden çalışmalar neticesinde araçta bulunan DNA örneklerinden diğer 2 vatandaşımızın da hayatlarını kaybettiği tespit edilmiştir" denildi.

(Ercan Topaç / İHA)

