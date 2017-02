13.02.2017 15:11 Kayıp 2 kişiden birinin cesedi bulundu

Muğla'nın Gökova Körfezindeki Akbük koyunda alabora olan tekneden suya düşen ve kaybolan 2 kişiden birinin cenazesine ulaşıldı. Muğla'nın Gökova Körfezindeki Akbük koyunda alabora olan tekneden suya düşen ve kaybolan 2 kişiden birinin cenazesine ulaşıldı.

Gece ara verilen arama çalışmalarına sabah erken saatlerde tekrar başlandı. Sahil Güvenlik ve Dalgıç polisler tarafından yapılan arama çalışmasında Soner Yıldız'ın cesedine ulaştı. Abkük sahilinde bekleyen Soner Yıldız'ın yakınları gözyaşı dökerken, Sahil Güvenlik ekipleri cesedi kıyıya taşıdı. Sahil Güvenlik Botundan alınan Soner Yıldız'ın cesedi ambulans ile Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Teknenin alabora olması sonrası kıyıya yüzerek çıkan Ali Kaba'nın ıslak bir şekilde restoranına geldiğini belirten işletmeci Öner Altaş, "Arkadaşlar saat 4 gibi balığa çıkıyorlar. Karaburun dediğimiz mevkinin arkasında balık tutuyorlar ve dönüşte fırtınaya yakalanıyorlar. Tekne bir kesim su alıyor. Yandan alınan su ile birlikte dört kişi batıyorlar. İki arkadaş yüzerek karaya çıkıyorlar. Karaya çıktıklarında üçüncü bir arkadaşı gördüklerini söylüyorlar. Daha sonra ikisin birden kaybolduğunu ve görmediklerini söylüyorlar. İlk restorana geldiler. Zaten biz burada pilot bölge olduğumuz için onlar direk akşam saatlerinde başka bir yer bulamayacakları için bize geldiler. Daha sonra biz 112'yi aradık. Akşam saat 10.00 sıralarında iki arkadaş ıslak bir şekilde geldiler. Teknelerinin alabora olduğunu söylediler. Karaburun dediğimiz mevkide. Biz de bunun üzerine 112'yi haber verdik. Daha sonra Sahil Güvenlik, Jandarma, UMKE ekipleri geldiler. Bir helikopter, iki Sahil Güvenlik botu şeklinde arama tarama çalışmaları yapıldı. Gece saat 03.00'dan sonra fırtınanın artması sebebiyle bir süre ara verildi ve sabah saatlerinde arama çalışmalarına tekrar başlanıldı. Şu anda cesedin bir tanesine ulaşıldığı söyleniyor. İkincisinin de arama çalışmaları devam ediyor" diye konuştu.



"O YÜZME BİLMİYORMUŞ"

Yaşanan olayda yüzerek kıyıya çıkan ve kurtulan Ali Kaba, fırtınaya yakalandıklarını söyledi. Kaba, "Şimdi biz balık avına gitmiştik. Balık avında şu adanın arka tarafına doğru gittik. Arka taraftan döndük, gelirken şu boğazın orada dalgalar çoğaldı. Dalgalar çoğalınca geliyorduk ama, tekne içine üç-dört kova kadar bir su aldı. Biraz daha beriye geldik. Biraz daha gelince tekne anında sol tarafa dönerek battı. Tekne battıktan sonra Mahmut Can Baykara benden en fazla 2 dakika önce kenara çıktı. Ondan sonra da ben kenara çıktım. Diğer arkadaşlarımı görmedim. Sadece Soner Yıldız'ın 'Mahmut Can' diye bağırdığını duydum. 'Soner biz buradayız' dedim, kenardayız kenara çek dedim. Ve ondan sonra Soner'in sesini de duymadım. Kendisini de görmedim. Oradan çıktık Mahmut Can Bayakara ile birlikte, aşağı yukarı üç, üç buçuk saat yürüyerek çalıların içinden restorana geldik. Ondan sonra işte yardım istedik. Sonra çalışmalar başladı. İşte acil yardım arama ekipleri falan geldi. Soner yıldız çok iyi yüzme biliyor. Ama öbür işte Bahçeyaka'dan gelen arkadaş o yüzmeyi bilmiyormuş" dedi.

(Bekir Tosun / İHA)