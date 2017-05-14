'Kayı Alpleri'ne yoğun ilgi

Bilecik'in Söğüt ilçesindeki Ertuğrul Gazi Türbesinde Alp kıyafetli askerlerin saygı nöbetine başlamasının ardından ziyaretçiler askerlerle fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarışıyor.

Bilecik'in Söğüt ilçesindeki Ertuğrul Gazi Türbesinde Alp kıyafetli askerlerin saygı nöbetine başlamasının ardından ziyaretçiler askerlerle fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarışıyor.

Oğuzların Kayı boyunun lideri ve Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi'nin türbesinde askerler tarafından Alp kıyafetiyle 'saygı nöbeti' tutulmaya başlanmasının ardından Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar, Kayı Alpleriyle fotoğraf çektirmek için sıraya giriyor. Bilecik Valiliğince hazırlanan proje kapsamında ilçede bulunan türbeye yerli ve yabancı turistler otobüslerle kafileler halinde adeta akın ediyor. TRT ekranlarında her hafta Çarşamba günü ekranların başına milyonlarca izleyici toplayan 'Diriliş Ertuğrul' dizisinden sonra Ertuğrul Gazi'nin türbesinde de ilgi artmaya başlamıştı. Ertuğrul Gazi Türbesinde saygı nöbetinin başlamasının ardından vatandaşlar adeta kuyruklar oluşturarak Kayı Alpleriyle fotoğraf çektirmek için dakikalarca sıra bekliyorlar. Türbeyi ziyaret eden vatandaşlar bu projeyi çok anlamlı bulduklarını ifade ederek ecdatlarının topraklarında bulunmaktan mutluluk duygularını dile getirdi.

Osmanlı'nın tohumlarının atıldığı toprakları özellikle hafta sonu binlerce vatandaş ziyaret ederken Alp kıyafeti, kılıç ve baltalarla hatıra fotoğrafı çektirerek geçmişe kısa süreli bir geçiş yapma fırsatı yakalıyor.

(Cem Kaan Toka / İHA)