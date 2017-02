Kaybolmaya yüz tutmuş meslek: Semercilik

Adana'nın Kozan ilçesinde 25 yıldır semercilik yapan Muhammet Tekerlek, mesleğin son dönemlerini yaşadığını ve gelecek nesillerin semerciliği yapamayacağını ve böyle bir mesleğin varlığından haberleri olmayacağını söyledi.

1992 yılından bu yana semercilik mesleği ile uğraş veren Muhammet Tekerlek (47), oldukça zahmetli olan semer üretimi için artık genç nesillerin uğraş vermediğini, teknolojinin gelişmesi ile at ve katır gibi hayvanlar ile yapılan işlerin yerini traktör ve benzeri motorlu araçlara bırakması nedeniyle bu mesleğin kendileri ile birlikte unutulacağını söyledi.

Bir semeri, 2 ile 2 buçuk gün çalışarak ürettiklerini ve bir semeri 350 ile 400 Türk Lirası arasında sattıklarını kaydeden Tekerlek, mesleğe ilk başladığı yıllarda semer üretimi için taleplere yetişemediklerini ancak teknolojinin gelişmesiyle hayvan yerine motorlu araçların kullanılmaya başlanması ile birlikte semere olan talebin her geçen gün biraz daha azaldığını söyledi. Semer Ustası Muhammet Tekerlek, şöyle devam etti:

"25 yıldır ben bu işi yapıyorum. Daha önceleri bu iş köylerde çoktu. Ama şuanda zamanla teknolojiye yenik düştük. Daha önceleri biz semer yetiştiremiyorduk o kadar çok talepler oluyordu. Ama şuanda vatandaşlar artık traktörlerle yapıyorlar işlerini. Ama meslek diye öğrenmişiz. Başkada yapacak işimiz yok. Semerler eşek, at, katır gibi hayvanlarda kullanılıyor. Semere Saimbeyli ve Feke ilçelerimiz ile Kozan'a bağlı kırsal köylerden talep geliyor. Ancak her yıl talep biraz daha azalıyor. Bu sene on tane semer üretiyorsak seneye sekiz tane üretiriz. Yıldan yıla düşüyor üretim. Yani bizden sonra bu işi yapan olmaz. Mesleğin bitmesini istemeyiz ama şuanda bir çocuğu alıp yanımda yetiştiremem çünkü yarın bir gün o çocuk aç kalır. Çünkü yapacak iş bulamaz. Yıldan yıla bu meslek sona eriyor artık. Bitmesini istemiyoruz ama herhalde biter. Artık biz bu işin sonu oluruz. Gelecek nesiller semerciliği yapamayacak ve böyle bir mesleğin varlığından haberleri olmayacak."

(Erol Karaoğlan / İHA)