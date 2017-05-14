Kaybolan 6 üniversiteli ekipleri harekete geçirdi

Gümüşhane'de gündüz saatlerinde Halgent Şelalesine gitmek için Bağlarbaşı Mahallesinden yola çıkan 6 üniversite öğrencisi hava kararınca şelaleye ulaşamadı. Uluma sesleri duyan öğrenciler yardım isteyerek gece yarısı 1 saat süren çalışmayla bulundukları noktadan kurtarıldı.

Gümüşhane'de gündüz saatlerinde Halgent Şelalesine gitmek için Bağlarbaşı Mahallesinden yola çıkan 6 üniversite öğrencisi hava kararınca şelaleye ulaşamadı. Uluma sesleri duyan öğrenciler yardım isteyerek gece yarısı 1 saat süren çalışmayla bulundukları noktadan kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre üniversite öğrencisi oldukları öğrenilen S.K, C.D, F.B, O.S.B, H.E.E ve Z.D saat bugün saat 14.00 sıralarında Bağlarbaşı 1.etap TOKİ konutlarının olduğu bölgeden internette gördükleri Eskibağlar Mahallesinde bulunan Halgent Şelalesine gitmek için yola çıktı.

Bir süre yolu takip eden öğrenciler daha sonra yanlış yere gittiklerini anlayınca şelalenin sesinin geldiği noktaya doğru ilerlemeye başladı. Bu sırada havanın kararması sonucu bir türlü şelaleyi ve yolu bulamayan öğrenciler, yabani hayvan seslerini duyunca korkarak ateş yaktı.



ULUMA SESLERİNİ DUYUNCA KORKUP ATEŞ YAKIP BEKLEMEYE BAŞLADILAR

Çevreden topladıkları kuru odunları yakan öğrenciler daha sonra ateş sönmesin diye üzerlerindeki tişört ve şalları da yakmak zorunda kaldı. Arazinin oldukça engebeli olması ve uluma sesleri nedeniyle korkan öğrenciler kent merkezine dönemeyecekleri kanaatine varınca saat 22.00 sıralarında Jandarma ihbar hattına bilgi verdi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) bilgilendirilmesinin ardından AFAD, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü görevlileri yanlış ihbar olabileceğini değerlendirerek bir süre konumları inceleyerek durum değerlendirmesi yaptı.

Ardından gece 00.05'te şelalenin olduğu bölgeye gelen AFAD, Jandarma, Emniyet ve Polis Özel Harekattan (PÖH) oluşan 18 kişilik ekip mahalle sakini Kayhan Kullukçu'nun rehberliğinde tırmanışa başladı. Öğrenciler tarafından gönderilen konum bilgisine göre hareket eden heyet, oldukça dik, dikenli, engebeli ve minik şelalelerin bulunduğu yolda yarım saat içerisinde öğrencilerin bulunduğu alana ulaştı.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirleyen heyet daha sonra dönüş yoluna geçerek toplam 1 saat içerisinde öğrencileri kent merkezine ulaştırdı.



ATEŞ SÖNMESİN DİYE ÜZERLERİNDEKİ TİŞÖRTLERİ, ŞALLARI YAKTILAR

Operasyonda kurtarılan öğrenciler soğuktan etkilenmemek, işaret olması ve yaban hayvanlarından korunmak için ateş yaktıklarını belirterek, "Ateş sönmesin diye tişörtlerimizi şallarımızı yaktık. Hava kararınca geri inmeye cesaret edemedik. Uluma sesleri duyunca korktuk. O yüzden ekipleri bekledik. Kurtarmaya gelen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

"İhbarın sağlam olup olmadığını değerlendirdikten sonra başladık"

Operasyonu yöneten ve ekiple birlikte öğrencilerin yanına giden İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mesut Bayrak ise saat 22.00'da gelen ihbarın ardından Jandarma, Polis ve AFAD ekipleri olarak durum değerlendirmesi yaptıklarını söyledi. Bilginin sağlam olup olmadığını kontrol ettikten sonra 00.05 itibariyle operasyona başladıklarını kaydeden Bayrak, "Yarım saat içinde kaybolan öğrencilerimize ulaştık ve daha sonra hep birlikte başladığımız noktaya döndük" dedi.



"OLDUKÇA ZOR BİR YOLDU"

Öğrencilerin herhangi bir sağlık problemleri olmadığını dile getiren Bayrak, "Çok zahmetli bir çıkış oldu. Çalılıkların içinden geçmek oldukça zor oldu. Ne biz ne de kaybolan öğrencilerimiz herhangi bir kötü durumla karşılaşmadık. Çocuklar geceyi orada geçirmeyi göze almışlar. Uluma sesi duyunca korkmuşlar. Geç te olsa arayarak bilgi verdiler" ifadelerini kullandı.

"Arkadaşları Halgent şelalesinden 300 metre daha yukarı çıkarak gözeler mevkiinde bulduk"

Heyete rehberlik yapan mahalle sakinlerinden Kayhan Kullukçu da mahallede doğup büyüdüğünü belirterek, "Halgente hakim olduğum için arkadaşlar yardım istediler. Bizde ekiplerle beraber yukarı çıkarak arkadaşları bulduk ve aşağı indirdik. Arkadaşları Halgent şelalesinden 300 metre daha yukarı çıkarak Gözeler mevkiinde bulduk" diye konuştu.

(Recep Ergin / İHA)