Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Kayak merkezi yoluna çığ düştü: Araçlar mahsur kaldı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Kayak merkezi yoluna çığ düştü: Araçlar mahsur kaldı

Hakkari'de Merga Büte Kayak Merkezi yoluna üç ayrı noktada çığ düşerken, onlarca araç yolda mahsur kaldı.

Hakkari'de Merga Büte Kayak Merkezi yoluna üç ayrı noktada çığ düşerken, onlarca araç yolda mahsur kaldı.
Şehirden 12 kilometre uzaklıktaki 2800 rakamlı Merga Büte Kayak Merkezi yoluna sabah saatlerinde üç ayrı noktada çığ düştü. Yaklaşık 30 aracın mahsur kaldığı yolda, İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı. Yolda mahsur kalan bazı yolcular yaya olarak kayak merkezine ulaşırken, bazıları ise ekiplerin yolu açmasını bekledi. Durumun ilgili kuruma bildirilmesi üzerine çığ bölgesine gelen bir iş makinesi, yolu yeniden ulaşıma açtı.
Kayak merkezine doğru saat 07.00'de yola çıktıklarını ifade eden vatandaşlar, saat 11.00'de ancak vardıklarını belirterek, yolu yeniden ulaşıma açan karla mücadele ekibine teşekkür ettiler. Hakkari İl Özel İdaresi yetkilileri ise, sabah erken saatlerde düşen çığı temizleyerek yolu yeniden ulaşıma açtıklarını belirttiler.
(Feyzullah Taş / İHA)


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Vergi borcu olanlar dikkat
Hakan Çalhanoğlu ve Gökhan Töre kampanyaya evet dedi
Ölü sayısı 3'e yükseldi
Kayak merkezi yoluna çığ düştü: Araçlar mahsur kaldı
Kanada Başbakanından mültecilere çağrı
Parmak izlerini mendille temizleyip kaçtılar
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Maliye Bakanı açıkladı: Asgari ücret düşecek mi?
Maliye Bakanı açıkladı: Asgari ücret düşecek mi?
CHP'li vekile 1 milyon 200 bin TL'lik fatura!
CHP'li vekile 1 milyon 200 bin TL'lik fatura!
Engin Cezzar yaşamını yitirdi
Engin Cezzar yaşamını yitirdi
'FETÖ abisi'nden kan donduran ifade: Bana ne öldülerse öldüler!
'FETÖ abisi'nden kan donduran ifade: Bana ne öldülerse öldüler!
Türkiye'de ilk olacak
Türkiye'de ilk olacak
Dev anlaşma imzalandı! Türkiye ve İngiltere ortak savaş uçağı üretecek!
Dev anlaşma imzalandı! Türkiye ve İngiltere ortak savaş uçağı üretecek!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Vergi borcu olanlar dikkat
Vergi borcu olanlar dikkat
Hakan Çalhanoğlu ve Gökhan Töre kampanyaya evet dedi
Hakan Çalhanoğlu ve Gökhan Töre kampanyaya evet dedi
Ölü sayısı 3'e yükseldi
Ölü sayısı 3'e yükseldi
Kayak merkezi yoluna çığ düştü: Araçlar mahsur kaldı
Kayak merkezi yoluna çığ düştü: Araçlar mahsur kaldı
Kanada Başbakanından mültecilere çağrı
Kanada Başbakanından mültecilere çağrı
Parmak izlerini mendille temizleyip kaçtılar
Parmak izlerini mendille temizleyip kaçtılar
Taksi bariyerlere çarpıp takla attı: 1 yaralı
Taksi bariyerlere çarpıp takla attı: 1 yaralı
Bisikletli şov kazayla bitti
Bisikletli şov kazayla bitti
Mahkeme Trump'ın göçmen yasağını askıya aldı
Mahkeme Trump'ın göçmen yasağını askıya aldı
Devrik lider 3 aylığına hapishaneden çıkarıldı
Devrik lider 3 aylığına hapishaneden çıkarıldı
96 personelin işine son verildi
96 personelin işine son verildi
Umrecilerden Kâbe'de Türkiye için 'evet' duası
Umrecilerden Kâbe'de Türkiye için 'evet' duası

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English