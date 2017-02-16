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Kayak merkezi kapatıldı, rezervasyonlar iptal
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Kayak merkezi kapatıldı, rezervasyonlar iptal

Ege Bölgesinin kış turizmi için önemli kayak merkezlerinden biri olan İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Bozdağ Kayak Merkezi, çığ tehlikesi nedeniyle kapatılırken, çok sayıda rezervasyonda iptal edildi.

Ege Bölgesinin kış turizmi için önemli kayak merkezlerinden biri olan İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Bozdağ Kayak Merkezi, çığ tehlikesi nedeniyle kapatılırken, çok sayıda rezervasyonda iptal edildi.
Doğal güzellikleri ve coğrafi konumu nedeniyle yerli ve yabancı konukların dört mevsim ilgi odağı olan Bozdağ, bu kış beklenenden fazla kar yağışı almasına rağmen kayak severlere hizmet veremedi. Kar kalınlığının kayak yapmak için oldukça müsait olan merkeze giriş çıkışlarda çığ tehlikesi nedeniyle kapatıldı. Kayak severleri yoldan çevirirken işletme yetkililer, merkezin yeniden açılması için girişimlerini sürdürdüğü öğrenildi.
Bozdağ Kayak Merkezi Müdürü Ali Altıntaş, konuyla ilgili verdiği bilgide tesislerin jandarmadan gelen bilgi üzerine yarıyıl tatilinden sonra kapatıldığını belirterek, şu an tesisleri açamadıklarını kaydetti. 2012 yılındaki çığ olayının ardından, zirvede çığ önleme adına herhangi bir çalışma yapılamadığını kaydeden Altıntaş, "Biz işletmeyi yeni devraldık. Dolayısıyla, bu yıl için bir çalışma yapma durumunda olamadık. Kayak Merkezi, yarıyıl tatilinde günübirlik ziyaretçiler tarafından oldukça ilgi gördü. Fakat tatilin ardından çığ tehlikesi gerekçe gösterilerek yeniden kapatıldı. İDADİK, burada geleneksel kış şenliklerini yapmak istiyor. İDADİK'e izin verilmediği gibi kayak tesisleri de kapatıldı. Valilik başta olmak üzere Ödemiş ve İzmir'de bazı kurumlara açılması için başvuru yaptık; fakat henüz bir yanıt alamadık. Konuyla ilgili girişimlerimize yanıt verilmesini ve tesislerin açılmasını talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

REZERVASYONLAR İPTAL EDİLDİ
Öte yandan işletme turizm yetkilisi Adil Martı da, "İzmir kış turizmi için çok önemli bir yer olan Bozdağ Kayak Merkezi tam sezonu olan mevsimde, İzmirlilerin büyük bir ilgisi oluşmaya başlamışken valilik tarafından iki haftadır kapatılmıştır. Konuyla ilgili turizm firmalarına hiç bir bildirim yapılmamış olup bir çok firma aldığı rezervasyonları iptal etmek zorunda kalmış veya bilgisizce turu yapmaya çalışırken kapalı olduğunu öğrenmişler müşterileri ile sorun yaşamışlardır. Bozdağ Kayak Merkezi vasıtası ile haftalık yaklaşık 300 ile 500 kişi birçok firma aracılığı ile düzenlenen turlarla Ödemiş başta olmak üzere Bozdağ köyü (organik pazarı), Birgi, Gölcük, Kırkoluk gibi yöreleri gezilmekte ve esnafa yerleşke halkına bir kazanç kaynağı oluşturmaktadırlar. Hafta içinde dahi talep gören merkez özellikle hafta sonlarında oldukça yoğun bir cazibe merkezi olmaktadır. Kış turizminde daha da ileriye taşınmasını beklediğimiz merkezin kapatılması önemli ölçüde kayıp oluşturmaktadır. Aksine yollarının genişletilmesi düzenlenmesi ve düz alan bölgesinde özellikle piknik alanlarının oluşturulması yöreye çok daha fazla katılımı ve tanıtımını sağlayacak bahar aylarında, yaz mevsiminde de bilindik bir alan oluşmasına öncülük edebilecek bir kapasiteye sahiptir."
(Onur Şahan / İHA)

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