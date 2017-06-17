'Kavurmacı'ya tutuklama kararını doğru bulmuyorum'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Kavurmacı'ya tutuklama kararını doğru bulmuyorum' dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kavurmacı'ya tutuklama kararını doğru bulmuyorum" dedi. 'Adalet Yürüyüşü' öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Kılıçdaroğlu, İstanbul büyükşehir Belediye başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı hakkındaki tutuklama kararı ile ilgili, "Kavurmacı'ya tutuklama kararını doğru bulmuyorum. Yargıda çifte standart olmamalı, aslolan tutuksuz yargılanmadır. Kesin mahkumiyet kararı çıkmadan insanların tutuklanmalarını doğru bulmuyorum" cevabını verdi. (Caner Ünver/İHA)
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