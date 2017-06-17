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Kavurmacı ve Çapkın tutuklandı
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Kavurmacı ve Çapkın tutuklandı

İş adamı Ömer Faruk Kavurmacı ve İstanbul eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın tutuklandı.

İş adamı Ömer Faruk Kavurmacı ve İstanbul eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın tutuklandı.
Kavurmacı, TUSKON'a yönelik FETÖ soruşturmasında bir süre önce tutuklanmış ve sağlık sorunları gerekçe gösterilerek tahliye edilmiş, Hüseyin Çapkın da FETÖ Mülkiye yapılanması soruşturmasında bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmişti.
Haklarında yeniden yakalama kararı çıkarılan ve gözaltına alınan Kavurmacı ve Çapkın, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına getirildi.
İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine çıkarılarak, haklarındaki karar yüzlerine okunan Kavurmacı ve Çapkın tutuklanarak Metris cezaevine gönderildi.

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