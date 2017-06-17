Kavurmacı'nın tutuklanmasını değerlendirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın tutuklanması hakkında, 'Bu kararı doğru bulmadığımı ifade etmek isterim. Yargıda çifte standart olmamalı asıl olan tutuksuz yargılamadır' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın tutuklanması hakkında, "Bu kararı doğru bulmadığımı ifade etmek isterim. Yargıda çifte standart olmamalı asıl olan tutuksuz yargılamadır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklamasının ardından başlattığı Adalet Yürüyüşü'ne Ankara Kahramankazan'dan devam etti. Yürüyüş öncesinde basın mensuplarının karşısına geçen CHP Lideri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ömer Faruk Kavurmacı'nın tutuklanması kararını doğru bulmadığını söyledi.

Yürüyüş için iktidar kanadından eleştiriler aldıklarını kaydeden Kılıçdaroğlu, şu açıklamalarda bulundu:

"Kararlılıkla, adalet için yürüyeceğiz. Değişik kesimlerden, özellikle iktidar kanadından eleştiriler geliyor, eleştirileri de saygıyla selamlıyoruz. Umarım duyarsız kişiler duyarlı hale gelir. Kavurmacı'nın tekrar tutuklanması için bir karar alındığını öğrendim. Bu kararı doğru bulmadığımı ifade etmek isterim. Yargıda çifte standart olmamalı asıl olan tutuksuz yargılamadır. Zaman zaman eleştirdik, zaman zaman yargının bu tip tutumlarının toplumu ayrıştırdığını ifade ettik. Kesim mahkumiyet kararı çıkmadığı sürece insanların tutuklanmalarını doğru bulmuyorum" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından peşindeki kafile ile birlikte Ankara-İstanbul Karayolu üzerindeki Adalet Yürüyüşü'nün 3'üncü gününe başladı.

(Caner Ünver/İHA)