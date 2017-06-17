Kavurmacı Metris Cezaevinde

TUSKON'a yönelik FETÖ soruşturması kapsamında bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen ve bugün çıkarıldığı mahkemece yeniden tutuklanan iş adamı Ömer Faruk Kavurmacı, Metris Cezaevine getirildi.

TUSKON'a yönelik FETÖ soruşturması kapsamında bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen ve bugün çıkarıldığı mahkemece yeniden tutuklanan iş adamı Ömer Faruk Kavurmacı, Metris Cezaevine getirildi.

FETÖ soruşturması kapsamında TUSKON yönetici ve üyelerine yönelik 86 sanık hakkında hazırlanan iddianamede "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenen iş adamı Ömer Faruk Kavurmacı, gözaltına alınmıştı. Bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edilen iş adamı Ömer Faruk Kavurmacı tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.

Kavurmacı, araçtan indikten sonra eline aldığı valiziyle bir süre bekledi. Daha sonra basın mensuplarının fark edilmesi üzerine Kavurmacı yeniden araca bindirildi. Araç daha sonra cezaevinin kapısına sıfır şekilde yanaştıktan sonra iş adamı Ömer Faruk Kavurmacı araçtan inerek cezaevine giriş yaptı.

(Volkan Kayalar/İHA)