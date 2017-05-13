Kavgayı ayırmaya çalışan 2 kişi canından oldu

Amasya'nın Merzifon ilçesinde tarla sulama meselesi yüzünden çıkan kavgayı ayırmaya çalışan 2 kişi öldü.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde tarla sulama meselesi yüzünden çıkan kavgayı ayırmaya çalışan 2 kişi öldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kayadüzü köyündeki Belvar Yaylası'nda meydana gelen olayda, S. S. (66) ile E. A.'nın (25) arasında tarla suyu için tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.S. kavgayı ayırmaya çalışan Orhan Ş.(60) ile Seyfi K.'yı (57) tüfekle vurdu. Kanlar içinde kalan iki kişi olay yerinde hayatını kaybederken cenazeleri Merzifon Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaçan S.S. ile E.A.'yı bulmak için çalışma başlattı.

(Murat Çelik A. / İHA)