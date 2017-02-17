Kavgayı ayırayım derken ölümden döndü

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yoldan geçerken gördüğü kavgayı ayırmaya çalışan genç, ağır yaralandı. Dudağından girip beyin zarını sıyıran 20 santimetre uzunluğundaki bıçakla yaralanan 21 yaşındaki genç, geçirdiği başarılı operasyonla hayata tutundu.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yoldan geçerken gördüğü kavgayı ayırmaya çalışan genç, ağır yaralandı. Dudağından girip beyin zarını sıyıran 20 santimetre uzunluğundaki bıçakla yaralanan 21 yaşındaki genç, geçirdiği başarılı operasyonla hayata tutundu.

22 Ocak günü Yamanlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre arkadaşlarıyla yemek yemek için evden çıkan Mertcan Silin, yolda kavgaya denk geldi. Silin, kavgaya karışan arkadaşlarını görünce yanlarına giderek ayırmaya çalışırken karşı grubun saldırısına uğradı. Bu esnada O.D. isimli şahıs, yanında bulunan bıçağı Silin'in dudağına sapladı. Kanlar içinde yere yığılan Silin, arkadaşları tarafından otomobille önce Medikalpark İzmir Hastanesine kaldırıldı. Buradan da ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Silin'in dudağından giren yaklaşık 20 santimetrelik bıçağın beyin zarını sıyırdığı anlaşıldı. Yaklaşık 5 saatlik bir operasyonun ardından Silin kurtarıldı. Kafa tasından kemik parçası alınarak, canlılığını yitirmemesi için sağ baldırına yerleştirilen Silin'in yaklaşık 6 ay yaşamsal faaliyetlerini tek başına karşılayamayacağı ailesine bildirildi. Silin'in 6 ay sonra tekrar ameliyat edileceği ve baldırına yerleştirilen kemiğin kafa tasına yerleştirileceği öğrenildi.

Olayın Yamanlar Karakolu bölgesinde olduğunu ifade eden amca Zeyit Silin, yeğenini bıçakla ağır yaralayan şahsın kim olduğunu öğrenmek için olaydan 3-4 gün sonra Yamanlar Karakoluna gittiğini ancak kendisiyle ilgilenilmediğini iddia etti.

Yakalanan şüphelinin çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldığını belirten Silin, "Bu karardan sonra ailece hepimiz şaşırdık ve yıkıldık. Şimdi Adalet Bakanlığına sesleniyorum; aç bir çocuk gidip bir simit çalıyor, ona 4 sene ceza veriliyor. Yeğenimi yatağa mahkum eden bu şahıs nasıl serbest bırakılıyor? Adalete saygımız sonsuz. Onun için adaletin yerini bir an önce bulması ve saldırganın tekrar yakalanıp tutuklanmasını bekliyoruz" diye konuştu.

(Abdülaziz Baydilli - Sinan Yeniçeri/İHA)