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'Kavgaya karışanlar Suriyeli değil, Iraklı Türkmenler'
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'Kavgaya karışanlar Suriyeli değil, Iraklı Türkmenler'

Ankara Valisi Ercan Topaca, Yenimahalle'de meydana gelen olayla ilgili, 'Bu kavgaya karışanlar Iraklı Türkmen kişiler. Dolayısıyla kavgaya karışan her iki taraf da Türk' dedi. Topaca, olayda 1 kişinin yaralandığını belirtti.

Ankara Valisi Ercan Topaca, Yenimahalle'de meydana gelen olayla ilgili, "Bu kavgaya karışanlar Iraklı Türkmen kişiler. Dolayısıyla kavgaya karışan her iki taraf da Türk" dedi. Topaca, olayda 1 kişinin yaralandığını belirtti.
Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde mültecilerle mahalle sakinleri arasında yaşanan kavganın ardından bölgeye giderek olay yerinde incelemelerde bulundu. Yaşanan olay hakkında yetkililerden bilgi alan Topaca'ya Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan da eşlik etti. Demetevler Parkı'nın karşısındaki bir kafede vatandaşlarla sohbet eden Topaca, yaşanan olaylar hakkında açıklamalarda bulundu.

"1 KİŞİ HAFİF YARALI, HASTANEDE TEDAVİSİNE DEVAM EDİLİYOR"
Meydana gelen olayın parktaki gençler arasında meydana gelen basit bir kavgadan kaynaklandığının altını Çizen Topaca, "Ciddi bir olay yok, öncelikle onu ifade edeyim. Basit bir kavga meydana gelmiş, parkta gençler arasında. Sosyal medyada dedikodu şeklinde, çok abartılı şeyler dolaşıyor, çok sayıda yaralı olduğu şeklinde, böyle bir şey yok. 1 kişi hafif yaralı, şuanda hastanede tedavisi yapılıyor. Kısa sürede taburcu edilecek" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada çok sayıda asılsız haberin yayınlandığına değinen Topaca, vatandaşları sakin olmaları konusunda uyardı.

"BU KAVGAYA KARIŞANLAR DA IRAKLI TÜRKMEN KİŞİLER, DOLAYISIYLA KAVGAYA KARIŞAN HER İKİ TARAF DA TÜRK"
Kavganın taraflarının Irak'lı Türkmenlerle mahalle sakinleri olduğuna dikkat çeken Topaca, "Bu kavgaya karışanlar da Iraklı Türkmen kişiler. Dolayısıyla kavgaya karışan her iki taraf da Türk. Bu tür durumlarda çok dikkatli olmak gerekiyor. Vatandaşımızın polisin, devletin yaptığı uyarılara dikkat etmesi uyması ve provokasyona gelmemesi konusunda bir duyuru yapmak istiyoruz" şeklinde konuştu.
(Caner Ünver - Musa Erdoğan / İHA)

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