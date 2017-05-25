Kavga ettiği mahkumu aşağı attı

ABD'nin California eyaletinde bir hapishanede çıkan kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

ABD'nin California eyaletinde bir hapishanede çıkan kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kavgada mahkumlardan biri, kavga ettiği mahkumu aşağı böyle attı. Sert biçimde zemine çarpan şahıs, ağır şekilde yaralandı. Yaralı hemen hastaneye kaldırıldı.

