Kavga ettiği mahkumu aşağı attı

ABD'nin California eyaletinde bir hapishanede çıkan kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.
ABD'nin California eyaletinde bir hapishanede çıkan kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavgada mahkumlardan biri, kavga ettiği mahkumu aşağı böyle attı. Sert biçimde zemine çarpan şahıs, ağır şekilde yaralandı. Yaralı hemen hastaneye kaldırıldı.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.