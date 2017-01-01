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Kavga ettiği babasını camide vurdu
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Kavga ettiği babasını camide vurdu

İstanbul Sarıyer'de 15 yaşındaki bir çocuk tartışı babasını ve yanında bulunan bir kişiyi camide namaz kılarken av tüfeğiyle yaraladı.

İstanbul Sarıyer'de 15 yaşındaki bir çocuk tartışı babasını ve yanında bulunan bir kişiyi camide namaz kılarken av tüfeğiyle yaraladı.

Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi'nde buluna Kaptanı Derya Cezayirli Hasan Paşa Camii'de 15 yaşındaki çocuk tartıştığı babasını ve olay esnasında camide bulunan bir kişiyi yaraladı. Edinilen bilgi ve iddialara göre olay, ikindi namazı esnasında meydana geldi. Babasıyla tartışan 15 yaşındaki G.A., babasının camiye gitmesi sonrasında evden aldığı tüfekle Kaptanı Derya Cezayirli Hasan Paşa Camii'de babası A.A.'ya ateş eti. Açılan ateş sonucunda baba A.A. ile olay esnasında camide ulunan Y.D. adlı bir vatandaş yaralandı. Olay sonrasında kaçan G.A. kısa sürede yakalanırken, vatandaşlar yaralılar için ambulans çağırdı. Yaralı iki şahıs ambulansla Maslak Acıbadem Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
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